Zuckerberg gibt zu, dass jeder Nutzer von Datenmissbrauch betroffen sein könnte

Von Nils Jacobsen

Der Facebook-Albtraum nimmt kein Ende. Im Gegenteil: Er verschlimmert sich immer weiter. In einem Blogpost, in dem das Social Network neue Maßnahmen zur Datensicherheit seiner Nutzer ankündigte, macht Facebook gleichzeitig immer neue Eingeständnisse.

Nicht nur, dass sich die Anzahl der durch den Datenskandal von Cambridge Analytica betroffenen Nutzer mal eben um 74 Prozent auf 87 Millionen Profile vergrößert hat – Facebooks Technikchef Mike Schroepfer machte in dem Blogpost fast beiläufig neue erschütternde Enthüllungen.

So musste das Social Network ebenso eingestehen, dass inzwischen praktisch jeder Facebook-Nutzer von einem Datenmissbrauch durch einen Drittanbieter betroffen sein könnte. „Angesichts des Ausmaßes und der Raffinesse der Aktivitäten, die wir erlebt haben, glauben wir, dass Daten des öffentlichen Facebook-Profils der meisten Nutzer abgegriffen worden sein könnten“, schreibt Schroepfer.

This is a shocking sentence from Facebook: "Given the scale and sophistication of the activity we’ve seen, we believe most people on Facebook could have had their public profile scraped"

Auslöser für diese neue Qualität des Datenmissbrauchs ist eine Schwachstelle im Social Network bei der Suche nach der Telefonnummer oder Emailadresse eines Nutzers, die zum Profil führt. In Bangladesch mache dieses Feature etwa 7 Prozent aller Suchanfragen aus.

Nun musste Facebook jedoch einräumen, das „bösartige Drittanbieter“ von dieser Suchfunktion jahrelang Gebrauch machen und so ungehindert die Nutzerdaten des öffentlichen Profils sammeln konnten. Facebook schaltete das Feature gestern erst ab.

In einem Konferenzgespräch mit Journalisten musste Konzernchef Zuckerberg eingestehen, dass der Internet-Gigant von dem Ausmaß des Missbrauchs selbst überrascht sei.

Zuckerberg on this: "We understood this more over the last few days, everyone has a setting whether people can look you up by your phone number… It's reasonable to expect that if you had that setting turned on then someone accessed your public information in that way"

— Karissa Bell (@karissabe) April 4, 2018