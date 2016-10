Zipfelmanninvasion – Alle Jahre wieder liegt bei Penny ein süßer Shitstorm unterm Baum

„Die einzigen Hohlfiguren, die wir hier sehen möchten, sind aus Schokolade“, schreibt das Social-Media-Team von Penny samt Zwinkersmiley in den Kommentaren zur Zipfelmännchen-Verkaufsankündigung. Die Leute, die für den Discounter die Social Media-Aktivitäten betreuen, sind die Aufregung offenbar schon gewohnt und kontern Zipfelmännchen-Verächter mit Witz und guter Laune. Der gesunden Menschenverstand ist freilich nicht alle Kommentatoren zugänglich. „Wir wollen unsere Weihnachtsmänner zurück, und nicht so einen Scheiß!“, schreibt jemand bei Facebook in die Kommentarspalte. Die Antwort von Penny, dass die Weihnachtsmänner ja gar nicht weg sind, bleibt dann unkommentiert.

Lieber ein rot-weißer Weihnachtsmann

Und wie immer bei einer Weihnachtsmann-Diskussion darf der Hinweis nicht fehlen, dass der rot-weiße Weihnachtsmann ja eine Erfindung der Coca Cola Company sei, was aber auch nicht so ganz stimme, wie ein weiterer Kommentator via Wikipedia-Eintrag zu belegen weiß.

Zipfelmännchen-Beitrag sorgt für Furore

Der Discounter hat neben den Zipfelmännchen natürlich auch noch Schoko-Weihnachtsmänner und Schoko-Nikoläuse im Sortiment. Der Untergang des Abendlandes ist also – wie alle Jahre wieder – abgewendet.

Mittlerweile haben sich fast 2.000 Kommentare unter dem Zipfelmännchen-Beitrag versammelt und es gab über 5.000 Reactions. Für Penny ist der alljährliche Zipfelmann-Shitstorm eine runde Sache: Es gibt massig Werbung und ganz nebenbei kann man einige Hohlfiguren bei Facebook elegant und mit Humor ausbremsen.