Zerschlagungsdebatte um Internet-Giganten: Sind Facebook, Google und Amazon zu mächtig geworden?

Wenn es eines letzten Beweises für die Allmacht von Facebook bedurft hatte, dann lieferte das weltgrößte soziale Netzwerk diesen vermeintlich unfreiwillig. Ausgerechnet die Wahlwerbung der US-Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren wurde gestern kurzzeitig gesperrt.

Der Grund: ein vermeintlicher Missbrauch des Facebook-Logos. Der Internet-Gigant erklärte, „im Interesse einer robusten Debatte“ lasse man die Werbung wieder zu – doch der Schaden war damit natürlich angerichtet. Facebook hatte Warrens Kritikpunkt exemplarisch bewiesen: Das weltgrößte Social Network hat die Macht, eine Botschaft zu zensieren, wann es will – selbst wenn es sich dabei um einen Irrtum handelt.

Curious why I think FB has too much power? Let’s start with their ability to shut down a debate over whether FB has too much power. Thanks for restoring my posts. But I want a social media marketplace that isn’t dominated by a single censor. #BreakUpBigTech https://t.co/UPS6dozOxn

— Elizabeth Warren (@ewarren) March 11, 2019