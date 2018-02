YouTube markiert ab jetzt „Propaganda“-Videos staatlicher Sender

Gehört ein Kanal einem Nachrichtenverlag, dessen Fi­nan­zi­er eine Regierung oder eine andere öffentliche Stelle ist, wird dem Zuschauer künftig ein Hinweis im unteren Bereich des Videos neben dem Informationssymbol eingeblendet. Der Hinweis soll neben der Information darüber, wer der oder die Geldgeber sind, einen Link zur Wikipedia-Seite des Verlags enthalten. Das schreibt Geoff Samek, Senior Product Manager YouTube News in einem Blogeintrag. So sollen die Zuschauer klarer zwischen seriösen Nachrichtenquellen und Fake New unterscheiden können und erkennen, ob es sich gegebenenfalls um unseriöse Quellen handelt, die Propaganda oder Verschwörungstheorien verbreiten.

A big goal for us in 2018 is to provide greater transparency across the board to our community of creators, advertisers, and viewers