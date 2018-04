Xing auf Expansionskurs: Das berufliche Netzwerk knackt 14 Millionen-Marke

Von Gregory Lipinski

Immer mehr Nutzer sind bereit, für die Dienste des Karrierenetzwerks Xing zu zahlen. Wie das im TecDax notierte Unternehmen mitteilte, stieg die Zahl der zahlenden Mitglieder auf eine Million. Das ist jeder 14. Nutzer des beruflichen Netzwerks. Insgesamt weist das Unternehmen inzwischen mehr als 14 Millionen Mitglieder auf. Vor sechs Monaten waren es eine Million weniger. „Wir kennen die Bedürfnisse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und nutzen dieses Wissen, um ihnen die Chancen des andauernden Umbruchs der Arbeitswelt zugänglich zu machen“, begründet CEO Thomas Vollmoeller das Wachstum.

Damit liegt Xing vor dem Kon­kur­renten Lin­ke­din. Das zu Mi­cro­soft ge­hö­ren­de Karrierenetzwerk weist in Deutsch­land, Ös­ter­reich und der Schweiz elf Mil­lio­nen Mit­glie­der auf. An der Börse gab die Notierung von Xing zunächst nach, drehte dann allerdings ins Plus. Der Kurs des im TecDax gelisteten Unternehmens verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 256,00 Euro. Der Börsenkurs legt damit weiter zu. Die Xing-Aktie notierte zum Monatsanfang noch bei 231,00 Euro. Xing mit Sitz in Hamburg ist mehrheitlich im Besitz des Medienhauses Hubert Burda. Mehr als 38 Prozent sind im Streubesitz, den Rest halten institutionelle Anleger. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und seit 2006 börsennotiert.