„Wie Lehman Brothers“: Legendärer Fondsmanager sieht auf Tesla schwere Zeiten zukommen

Die Schussfahrt geht weiter nach unten. Um happige 7 Prozent wurde die Tesla-Aktie am Freitag nach unten durchgereicht, nachdem CEO Elon Musk gegen die US-Börsenaufsicht SEC, mit der er sich Tage zuvor noch außergerichtlich geeinigt hatte, in einem Tweet nachgetreten hatte.

„Wollte nur (sagen – Wort fehlt, A.d.R.), dass die Leerverkäufer-Bereicherungs-Kommission großartige Arbeit leistet. Und der Namenswechsel bringt es so auf Punkt“, twitterte Musk nach Handelsschluss. Der Tesla-CEO meint mit seiner Wortschöpfung, die Englisch „Shortseller Enrichment Commission“ heißt, offenkundig die US- Börsenaufsicht SEC, mit der Musk wegen seines Börsenrückzugs-Tweets aneinandergeraten war.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2018