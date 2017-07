Wie ein 28-jähriger Pizza-Bote ungewollt zum Social-Media-Star des G20-Gipfels wurde

Von

Es ist jetzt schon eines der Bilder des G20-Auftaktes. Kurz nachdem die Polizei und die Demonstranten des „Welcome to Hell“-Protestzuges heftig aneinander gerieten, Steine flogen, Autos brannten, Rauchbomben gezündet und viel Pfefferspray eingesetzt wurde, ging auf einmal ein kurzes Video durch die sozialen Netzwerke. Darin zu sehen ist ein Pizza-Bote von Dominos, wie er sich durch die aufgelöste Demo schlängelt.

Der erfolgreichste deutsche Tweet zu dem Pizza-Boten kam von Koney123 und würdigte weniger den Mut oder die Arbeitsmoral des Fahrers, sondern ätzte Richtung CDU-Generalsekretär Peter Tauber und dessen missratenem Minijob-Kommentar: „Wenn in Hamburg die Hölle los ist, du aber einen deiner drei Minijobs als Pizzabote machen musst… #tauber #welcometohell #G20HH17“. Der Tweet wurde bereits über 1.500 mal geteilt und sammelte über 3.700 Herzen.

Der 28-Jährige schaffte es auch ins US-Fernsehen. Fox News brachte ihn in Großaufnahme. Und dort änderte sich auch die Tonalität erheblich. Denn jetzt stand auf einmal der US-Arbeitgeber im Mittelpunkt. Es wird Interessant sein, zu beobachten, wie und ob Dominos den kleinen Social-Media-Hype ausnutzt.

It doesn't matter how big the riot is in #Hamburg tonight, you will get your pizza #G20 pic.twitter.com/rz1zOrUkdQ

