WhatsApp macht Videotelefonie möglich

Von

Bisher konnte die über 30 Millionen WhatsApp-Nutzer in Deutschland nur per Chat und Sprachanruf miteinander kommunizieren. Jetzt sind auch Video-Telefonate möglich. Damit habe WhatsApp auf die vielen Anfragen nach Videoanrufen von seinen Nutzern reagiert, die es in den vergangenen Jahren erhalten habe, heißt es in einem hauseigenem Blog. Innerhalb der nächsten Tage werde die Funktion den weltweit mehr als eine Milliarde Benutzern zur Verfügung gestellt. Dabei spiele das Betriebssystem des Smartphones keine Rolle, denn die Videochats könnten plattformübergreifend auf Android, iPhone und Windows Phone Geräten getätigt werden. Alle Videotelefonate würden zudem mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt- im Gegensatz zur Videotelefonie des Facebook-Messengers, bei der es keine Verschlüsselung gibt.

Neue Konkurrenz für Skype & Co.

Mit der neuen Funktion macht WhatsApp alten Bekannten Konkurrenz. Darunter Skype, das inzwischen zu Microsoft gehört, oder Facetime von Apple. Auch der Messenger Wire und Google mit der App Duo haben sich vor kurzem unter die Video-Anbieter gemischt. Abheben will sich WhatsApp von seinen Mitbewerbern scheinbar mit seinem Bezug zu Entwicklungsländern: „Wir möchten diese Funktion für alle Menschen verfügbar machen, nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können, teuere neue Telefone zu kaufen, oder die in Ländern mit den besten Mobilfunknetzen leben“, hieß es in dem Blogeintrag.