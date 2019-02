Kolumne: Wertschätzung zwischen Unternehmen und Agenturen geht anders

Na, erinnern Sie sich noch? Weihnachten? Der letzte Adventssonntag? Beschauliche Stimmung. Alle freuen sich ein paar besinnliche Tage zwischen den Jahren. Alle? Nein, nicht alle. Ein einsamer Marketingleiter hat so kurz vor dem Fest noch andere Pläne:

„Sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie unser Briefing für Einführungskampagne unseres neuen Blockchain-Produktes. Sicherlich sehen Sie die großen kommunikativen Herausforderungen bei der Einführung dieses strategisch für uns besonders relevanten Produktes. Wir haben uns daher nach umfassendem Auswahlprozess auch für Ihre Agentur als Teilnehmer an unserem kompakten Auswahlprozess entschieden. Wir freuen uns über Ihre Vorstellungen (bitte nur erste Ideenskizzen) bis zum 28.12.2018. Mit den besten Wünschen für ein besinnliches Weihnachtsfest, Ihr Torben Schneider (Name geändert)“.

Die Antwort geht leicht von der Hand:

„Lieber Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Nachricht, über die wir uns sehr gefreut haben. Ich habe noch eine Nachfrage zum Timing. Könnte ich Sie dazu anrufen?“. Herr Schneider hat offenbar schon auf die eingehenden Reaktionen der Agenturen gewartet, denn seine nächste Mail folgt binnen Sekunden: „Dear Mailer, I am out of office until 07.01.2019.“