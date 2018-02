„Stundenlang Werbung – und dann eine Kollektion von Lidl”: Product Placement von Klums Lidl-Kollektion ist ein Reinfall

Von

„Es gibt kein besseres TV-Format, um die aktuelle „esmara by Heidi Klum“-Kollektion einem breiten Publikum zu präsentieren”, erläuterte Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland, im Vorfeld von Germany’s next Topmodel. Die dritte Lidl-Kollektion von Heidi Klum präsentierten also Heidis Mädchen auf dem Runway und zeigten rund dreißig verschiedene Teile wie Jeans, Latzhosen oder Regencapes.

Mädels, einschalten nicht vergessen: Heute, 20.15 Uhr auf ProSieben​. Mit dabei unsere neue esmara Kollektion #LETSDENIM… Posted by Lidl Deutschland on Donnerstag, 15. Februar 2018

Im Rahmen einer der gestellten Aufgaben in der Show zeigten die Nachwuchsmodels Lidl-Mode, die es ab dem 5. März in den Lidl-Filialen geben wird. Derlei Product-Placement ist vermutlich auch notwendig, denn die ersten beiden Kollektionen liefen nicht gut. Ein großer Teil der Modeartikel ist im Lidl-Online-Shop mit Rabatten von über 50 Prozent zu kriegen.

Die Models von GNTM durften die präsentierte Kleidung nach der Show behalten. Für Klum und Lidl eine aufmerksamkeitsstrake Performance, denn die neuen Staffel läuft bislang gut. Es schauten immerhin 17,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer die zweite Folge der aktuellen Staffel.

Doch in den sozialen Medien wurde über diese eher plumpe Werbemaßnahme gelästert:

Tolles Product Placement: Bei #gntm Werbung für die neue Lidl-Kollektion von Heidi machen, wo dort nächste Woche ihre alte Kollektion verramscht wird. — Katti (@Katti) February 15, 2018

Ich fühle mich wie die Lidl-Kollektion von Heidi Klum: – ich bin sehr unerfolgreich

– niemand mag mich

– ich hänge den ganzen Tag im Discounter rum

– ich sehe komisch aus

– nicht mal meine Erzeuger wollen mit mir etwas zu tun haben #gmtm — BastiMasti (@BastiMasti_) February 15, 2018

Sie dürfen ernsthaft die Lidl Kollektion behalten, ich lach mich kringelig. #GNTM — Lana 🦉 (@galaneia) February 15, 2018

Stundenlang Werbung und dann eine Kollektion für LIDL – läuft. #pro7 #GNTM — Sascha Riethbaum (@sriethbaum) February 15, 2018

Die Brüste sind zu teuer? Ab Montag „Silikonbrüste (500ml Packung)“ in der Esmara Kollektion bei Heidi Klum – nur bei Lidl! #GNTM #gntm — Dave (@ymmshicd) February 15, 2018

Wie kommt die Klum eigentlich dazu, abfällig über normal gebaute Menschen zu reden? Immerhin hat sie eine Kollektion gestaltet, die jetzt bei Lidl gelandet ist? #GNTM — Maximilian Dietrich (@MaxDietrich_) February 15, 2018

In Heidis Bikinks. Ist das die Lidl Kollektion oder was? #GNTM — niggo. 🍕 (@nytralon) February 15, 2018