Nach Rekordinvestitionen in europäische Start-ups bleibt die Frage: Haben diese ein Diskriminierungs-Problem?

Start-ups in Europa locken immer mehr Geld an. Dutzende von ihnen werden mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet – es scheint so als wäre Europa das neue Start-up-Mekka. Doch die Branche hat ein fundamentales Diskriminierungs-Problem, warnt eine Studie. mehr…