Welches ist die beste Stadt für die Gründung eines Online-Unternehmens? München ist es nicht

Die Studie zeigt, wie viel man im Fall einer Entlassung bzw. einer eigenen Kündigung weltweit sparen muss, um ein webbasiertes Unternehmen zu gründen. Quebec, Kanada, ist die beste Stadt für die Gründung eines Online-Unternehmens. Denn hier benötigt eine Einzelperson Ersparnisse in Höhe von 16197 Euro, was 4,6 Monatsgehältern entspricht. Die führende Amazon-Softwareplattform Sellics hat eine Studie veröffentlicht, welche die besten Städte der Welt für die Gründung eines Online-Unternehmens aufzeigt. Die Firma, die digitale Unternehmer und Verkäufer aus aller Welt betreut, führte diese Studie durch, um herauszufinden, welche Städte auf der ganzen Welt die besten Bedingungen für Web-Unternehmer anbieten.

Wichtig bei der Studie war es heraus zu finden, wo es die beste Infrastruktur für Online-Unternehmen gibt. Dafür wurden fünf Wirtschaftsfaktoren, darunter der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und die Beliebtheit des Online-Shoppings in Augenschein genommen.

Die besten Städte für die Gründung eines Online-Unternehmens

Ob eine Person ihren Job kündigen möchte und daran interessiert ist, für wie viele Monate sie sparen sollte, oder ob sie gerade entlassen wurde und wissen möchte, ob es möglich ist, ein neues Unternehmen nur mithilfe von Arbeitslosengeld aufzubauen – diese Studie zeigt, dass die Erfolgsaussichten für die Gründung eines Web-Businesses hauptsächlich von der Erschwinglichkeit des jeweiligen Standortes abhängen. Ein aufstrebender Unternehmer muss 38,701€ in München, Deutschland, sparen, wenn er seinen Job aufgeben und ein Unternehmen gründen will; das entspricht Gehaltszahlungen in Höhe von 11.8 Monaten, verglichen mit 4.7 Monaten, wenn er Arbeitslosengeld beantragen kann.

Weitere Infos zur Studie finden Sie HIER.