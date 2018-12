Weihnachten in Echtzeit: Wie viel Gänse werden gegessen und wie viel Glühwein wird getrunken?

Wissen Sie, dass der Weihnachtsmann seinen Schlitten auf 1040 Kilometern pro Sekunde anfeuern muss, um eine Strecke von etwa 7,5 Millionen Kilometern zurückzulegen? Nur so kann er es schaffen, dass alle Kinder Ihre Geschenke rechtzeitig bekommen. Ist Ihnen bewusst, dass zu Weihnachten in 20 Sekunden etwa 1000 Weihnachtsbäume gekauft werden? Und in den letzten 60 Sekunden in Deutschland Geschenke im Wert von 124.593 Euro online gekauft wurden?

Die interaktive Echtzeitvisualisierung von Monsterzeug.de macht die Zahlen und Daten zum Fest der Feste erlebbar. Weihnachten in Echtzeit zeigt auf einen Blick, was rund um die Adventszeit innerhalb von 1 Sekunde in Deutschland passiert. Wie viele Menschen Geld gerade auf Weihnachtsmärkten ausgegeben wird, welches Essen am Heiligabend auf den Tisch kommt und wie viele Gänse gegessen werden.

Zur Berechnung der Zahlen wurden eine Vielzahl von veröffentlichten Statistiken, beispielsweise vom Deutschen Feuerwehrverband, dem Handelsverband Deutschland, Statista oder dem North American Aerospace Defense Command (NORAD) ausgewertet und hochgerechnet. Alle Quellen sind unter der Grafik aufgelistet.