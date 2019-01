Wegen iPhone-Absatzeinbruch: Apple-Chef Tim Cook gibt in China happige Umsatzwarnung heraus

Von Nils Jacobsen

Es hatte sich über Monate angekündigt: Apple steckt tief in der Krise, das musste nun auch CEO Tim Cook in einem für den erfolgsverwöhnten Techpionier aus Cupertino höchst ungewöhnlichen Schritt eingestehen.

Nach Börsenschluss des ersten Handelstages 2019 wandte sich Cook mit Apples erster Umsatzwarnung seit 2002 an seine Aktionäre. Anfang November hatte der Apple-CEO noch für das vierte Kalenderquartal, das Apples erstem Fiskalquartal entspricht, noch Erlöse zwischen 89 und 93 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, was seinerzeit bereits von der Wall Street als Enttäuschung aufgenommen wurde.

Nun jedoch folgte die komplette Ernüchterung: Nur noch 84 Milliarden Dollar dürfte der einst wertvollste Konzern der Welt im vierten Kalenderquartal erlöst haben, musste Tim Cook in seinem Brief an die Aktionäre eingestehen. Apple verzeichnet damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Erlösrückgang von rund 4 Milliarden Dollar. Auch die Gewinnmarge fällt mit 38 Prozent wohl leicht schwächer aus erwartet. (Die Quartalsbilanz folgt am 29. Januar.)

Apple’s first quarter revenue: Q1 2019: $84 billion*

Q1 2018: $88.3 billion

Q1 2017: $78.4 billion

Q1 2016: $75.6 billion

Q1 2015: $74.6 billion

Q1 2014: $57.6 billion

Q1 2013: $54.5 billion

Q1 2012: $46.3 billion

Q1 2011: $26.7 billion (*Apple’s new guidance for Q1) — Jon Erlichman (@JonErlichman) January 2, 2019

Dramatischer Einbruch der iPhone-Verkäufe in China

Als Grund für die bemerkenswerte Bilanzverfehlung nannte Tim Cook in erster Linie die Verwerfungen in den Schwellenländern – vor allem in China, Apples zweitwichtigstem Absatzmarkt. Die Umsatzverfehlung von mehr als 5 Milliarden Dollar sei zu “mehr als 100 Prozent” auf das Reich der Mitte zurückzuführen, erklärte Cook im anschließenden Interview mit dem Finanzsender CNBC.

Cook sprach von Chinas schwächstem Wirtschaftswachstum seit 25 Jahren und nannte gleichzeitig als weiteren Faktor für den Absatzkollaps den schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China.

Sogar das Batterieaustauschprogramm soll schuld an Absatzschwäche der neuen iPhones sein

Zudem hätten die Dollarstärke und der Launch-Zeitpunkt der neuen Flaggschiff-Modelle iPhone XS und XS Max im September eine Rolle für die schwächere Absatzentwicklung gespielt (alle Absätze des im November 2017 gelaunchten iPhone X entfielen auf das Vorjahresquartal) – was allerdings nach einer Ausrede klingt, zumal die Umsatzverschiebung in Apples eigener Prognose im November hätte mitberücksichtigt sein müssen.

Definitely the strangest part of the whole note. It’s like: okay guys, looks good, let’s go with it — no, I think we need one more rationale — okay, just pick a random one. — M.G. Siegler (@mgsiegler) January 2, 2019

Sogar das Batterieaustauschprogramm , das seit Anfang 2018 läuft, wurde plötzlich als Argument für die Absatzschwäche der neuen iPhones bemüht – was Cook schnell Kritik auf Twitter einbrachte. Über 400 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet