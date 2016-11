Wechsel nach Hamburg: Ex-Kicker Arne Friedrich verstärkt Jung von Matt

Der 37-Jährige übernimmt die Leitung einer neuen Unit innerhalb der Jung von Matt/Sports GmbH, wie das Branchenblatt Horizont berichtet. Seine Aufgabe: Die Markenberatung für Persönlichkeiten Jung von Matt/Stars, das am 1. Dezember an den Start geht, nicht nur als prominentes Aushängeschild unterstützen – sondern auch im operativen Tagesgeschäft. „Ich halte Personal Branding und Markenaufbau für extrem wichtige und spannende Felder, besonders angesichts der heutigen digitalen Möglichkeiten“, so Friedrich.

Unterstützung für Image- und Markenführung

Demnach soll die Hauptaufgabe der neu geschaffenen Sparte sein, Athlethen in ihrer Image- und Markenführung zu unterstützen und auch die Karriere nach der Karriere aufzubauen. Außerdem soll die Agentur Partnerschaften vermitteln.

Friedrich hat für die Bundesliga-Vereine Hertha BSC und VfL Wolfsburg gekickt, insgesamt 82 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert und seine Karriere als professioneller Fußballer beim US-Verein Chicago Fire SC im Juni 2013 beendet.