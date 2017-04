Wechsel an Marketingspitze von L’Oréal Deutschland: 35-jähriger Philipp Markmann wird CMO

In der neuen Position löst Philipp Markmann Eva Henry-Künne ab, die vor gut zwei Jahren die damals erste CMO der Düsseldorfer überhaupt wurde. Vorher war sie als freie Beraterin für Marketing- und Innovationsstrategien tätig.

Modern und Digital

Markmann berichtet nun direkt an Geschäftsführer Fabrice Megarbane. Der Franzose ist seit 2016 Chef des deutschen L’Oréal-Ablegers. Markmann ist seit 2006 bei L’Oréal Deutschland tätig, zuerst als Jr. Product Manager, Product Manager und Group Product Manager. Dann Senior Manager, Global Marketing für Maybelline für L’Oréal US. Er studierte an der University of Miami, Universität Flensburg und an der University of Southern in Dänemark. Den Business-Ansatz seines neuen Marketingchefs beschreibt Megarbane als „sehr modern, stark digital ausgerichtet und immer mit dem Konsumenten im Fokus“.