Warum Bluetooth- und Streaming-Lösungen im Audiomarkt den Ton angeben

Für das Gesamtjahr 2016 prognostiziert GfK bei Kopfhörern und Stereo-Mobilfunk-Headsets weltweit ein Verkaufsvolumen von 334 Millionen Stück. Das entspricht einem Wachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bluetooth-Kopfhörer weiterhin auf Erfolgskurs

Im ersten Halbjahr 2016 sorgten hier mit einem Wachstum von 67 Prozent vor allem Modelle mit Bluetooth-Funktionalitäten für einen steigenden Umsatz.

Nach dem starken Aufschwung der im Ohr getragenen Bluetooth-Modelle im Jahr 2015 wächst im ersten Halbjahr 2016 mit einem Umsatzplus von 85 Prozent das Segment mit Kopfbügel (Bluetooth Headband) wieder stärker. Aber auch die Bluetooth-In-Ear-Modelle legen beim Umsatz um 39 Prozent weiterhin zu. Mit den Necklace/Neckband sowie komplett kabellosen Modellen mit zwei separaten Ohrstücken und auch den Earables – den Wearables für das Ohr – stehen weitere Neuerungen in den Startlöchern.

Docking Speaker: Der Bluetooth Trend setzt sich fort

Docking-Lautsprecher, die Musik kabellos über Bluetooth von Smartphones und anderen Geräten übertragen, sind weiterhin sehr beliebt. Die Verbraucher gaben für solche Lautsprecher im Jahr 2015 weltweit 2,9 Milliarden Euro aus. Für 2016 wird ein Anstieg auf 3,4 Milliarden Euro Umsatz im globalen Markt erwartet.

In diesem Jahr heben sich zwei Segmente besonders hervor: Zum einen Geräte, die für den Outdoor Bereich (wasserfest, Spritzwasser geschützt und/oder stoßfest) konzipiert sind oder die per Stereopairing zu Paaren verbunden werden und dadurch den Genuss von Stereosound ermöglichen. Das Outdoor Segment erzielt in den ersten sechs Monaten über 118 Millionen Euro Umsatz in Westeuropa.

Home Cinema: Soundbars erzeugen ein Kinoerlebnis im Wohnzimmer

Soundbars vollenden das Klangerlebnis und sorgen für Kinoatmosphäre im Wohnzimmer, sei es als Soundbar oder Soundbase. Dementsprechend steigen auch die Verkaufszahlen weiter an: 2015 wurden global 3,2 Milliarden Euro umgesetzt. Im Gesamtjahr 2016 soll der Markt um weitere 8 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro wachsen.

Betrachtet man alle Streaming fähigen Segmente zusammen, ergab dies in Europa 2015 ein Nachfragevolumen von etwa 18 Millionen Verkäufen. Mit mehr als 80 Prozent Anteil ist Bluetooth die am meisten nachgefragte Streaming Technologie. Es ist parallel auch eine Tendenz zu WLAN-fähigen Produkten zu erkennen, was die Möglichkeiten speziell hinsichtlich der Multi-Room Fähigkeit erweitert. Kabelgebundene Lösungen haben lediglich einen sehr geringen Anteil im Markt.