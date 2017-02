Von Otto bis Amazon: Diese Shops erreichen bei der Produktsuche die meisten Käufer

Eine Platzierung auf Produktsuchmaschinen zählt für mehr als 9.000 Onlineshops in Deutschland längst zur Pflicht. Allein für Herbstmode wurden im Oktober und November 1.155 verschiedene Shops erfasst und analysiert. Dabei erzielten erwartungsgemäß die großen Generalisten eine gute Sichtbarkeit auf Produktsuchmaschinen, unter anderem durch ihr großes Produktsortiment. Ottound Amazon führen die Top 20 des OnMaCon-Sichtbarkeitsindex mit Abstand an und konnten ihren Vorsprung im Vergleich zum Oktober sogar noch ausbauen. Unter den reinen Modeshops konnten besonders S.Oliver, Asos, About You, Eckerle und Peter Hahn eine hohe Sichtbarkeit erzielen und erreichten die Top 10. Als Spezialanbieter schaffte Planet-Sports es auf Platz sechs. Zu viele Shops überlassen den Branchenriesen das Feld „Im Gegensatz zu Preisvergleichswebseiten stehen die Produktsuchmaschinen als Recherchequelle meist am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses. Deshalb ist eine gute Platzierung wichtig, um hier als Shop gleich zu Beginn präsent zu sein“, erklärt Andre Kröger, Geschäftsführer von OnMaCon. „Zu viele Shops überlassen den Branchenriesen das Feld, indem sie die Produktdaten aus dem Shopsystem unverändert an Produktsuchmaschinen übermitteln. Eine gezielte Platzierung auf den ersten Ergebnisseiten ist damit nur schwer zu erreichen. Für Top-Platzierungen müssen die Produktdaten so optimiert werden, dass sie dem Suchverhalten der User entsprechen. Gerade in der Vorweihnachtszeit müssen Online-Händler ihr Engagement in diesem Bereich deutlich verstärken, um dem wachsenden Druck der großen Player standhalten zu können.“ Top 20 des OnMaCon-Sichtbarkeitsindex für Herbstmode Zur Studie: Im Oktober und November 2015 hat OnMaCon, eine auf Produktdatenmarketing (PDM) spezialisierte Agentur aus Hamburg, auf Basis der wichtigsten 3.700 Keywords im Bereich Mode und Möbel die Platzierung von Online-Shops auf den führenden Produktsuchmaschinen (z.B. Google Shopping, Ladenzeile.de und Moebel.de) untersucht. Dabei wurden knapp eine Million Suchergebnisse und mehr als 9.000 Shops gefunden und ausgewertet.