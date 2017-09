Von Hopfenopfern und VOLLakademikern: Die zünftige Twitter-Sause der Wiesnwache zum Oktoberfest

Die Tweets der Ordnungshüter sind teils lustiger als ein Besuch in den überfüllten Festzelten. So lassen die Ordnungshüter 140-Zeichen-Mitleser in anekdotischer Form an ihrem ganz normalen Arbeitswahnsinn auf dem Oktoberfest teilhaben. Dabei spielen sie auch immer wunderbar mit dem Stilmittel Hashtag. Beispiel: “#promovierterRausch”.

Ein VOLLAkademiker moniert die Verweigerung der Herausgabe seiner Habseligkeiten aus dem Festzelt. #Wiesnwache #promovierterRausch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

16-Jähriger betrunken mit über zwei Promille. Führt sich in #Wiesnwache auf wie ein ganz Großer. Mutti holt ihn ab & ist total begeistert! — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Grün, grün, grün sind alle ihre Kleider – und scheinbar auch das, was sie inhalieren… Festnahme und ab auf die #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Aus der #Wiesnwache:Bei betrunkener Frau haben jetzt dem Geschrei nach auch die "Wehen" eingesetzt.Der Lautstärke nach eine #Drillingsgeburt — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Hat wieder zwei Mal geklatscht, aber keinen Beifall! Wir sind unterwegs! #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Besonders witzig: Die bayerisch-denglischen Tweets sind für den gemeinen Preußen völlig unleserlich. Einzige Chance sie zu verstehen, ist sie laut vorzulesen. Oder versuchen Sie mal diese Tweets zu begreifen, ohne sie laut zu sprechen:

Wer 1 Car oder 1 Bike mit high level vong Rausch im Face drived, dem helped auch 1 sorri pollizeiman nit out #Wiesnwache #Wiesntipps — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Jetzt ham ma oan, der hat vor lauter Rausch und was no ois woaß ma net genau, Schaum vorm Mund. Dabei randaliert er a no. #Wiesenwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 22, 2017

Wenn es zu unverständlich wird, gibt es allerdings auch gerne mal Ärger vom Chef

Zudem liefern die Beamten auch – teilweise sogar ernsthafte – Einblicke in ihrem Arbeitsalltag.