Von Adidas bis Edeka: Wer wird Deutschlands bester „CMO of the Year“?

Der CMO of the Year Award ist Deutschlands höchste Auszeichnung für die Funktion des Chief Marketing Officer. Sie steht im Zeichen des Mottos „von CMOs für CMOs“, denn alle Nominierungen erfolgen durch das CMO of the Year Council, dem derzeit rund 50 CMOs angehören. Mehrfachnennungen gelangen automatisch in die engere Auswahl, aus der heraus das Council die Top 5 identifiziert.

Die Top 5 2017

Eric Liedtke, Adidas AG Claas Meineke, Edeka AG & Co. KG Henning Strauss, Engelbert Strauss GmbH & Co. KG Dr. Jens Thiemer, Daimler AG Hildegard Wortmann, BMW AG. Die 20-köpfige Jury, die paritätisch mit CMOs sowie Marketing- und Medienexperten besetzt ist, entscheidet final, wer aus den Top 5 die Auszeichnung „CMO of the Year 2017“ erhält. Verliehen wird die diesjährige Auszeichnung am Abend des 28. September im Rahmen eines festlichen Aktes unter Anwesenheit der Wirtschafts- und Marketingelite Deutschlands in der Alten Bayerischen Staatsbank in München.

Prof. Dr. Anton Meyer, Vorstand des Instituts für Marketing der Ludwig-Maximilian-Universität München (LMU) und Vorsitzender der Jury, erklärt: „Im Fokus der Jury für die Entscheidung zwischen den fünf Persönlichkeiten, die allesamt herausragende Leistungen erbringen und ein hohes Maß an Verantwortung tragen, sind die Bewertungskriterien Erfolg, Image, Innovation und Internationalität. Vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung werden die Aufgaben der CMOs immer herausfordernder und komplexer. Integrität, Integrationsgeschick, Mut und Überzeugungskraft von CMOs sind deshalb wichtiger denn je. Die Verleihung des Titels ‚CMO of the Year‘ soll Auszeichnung, Vorbildcharakter und Ansporn zugleich sein.“ 2014 erhielt Dr. Ian Robertson (BMW) die Auszeichnung, 2015 Godo Röben (Rügenwalder Mühle) und 2016 Hans-Christian Schwingen (Deutsche Telekom).