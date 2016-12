Virale Klick-Könige: Das sind die meistgesehen Werbe-Clips des Jahres bei YouTube

Von

Einzig die Facebook-Liste der Top-Videos kann da noch mithalten. Aber in Zeiten von Autoplay und immer neuen Meldungen über Mess-Ungenauigkeiten beim Social-Network, dürfte das YouTube-Ranking, die aussagekräftigste Übersicht der Top-Ads im Netz darstellen.

Wie in den vergangenen Jahren, dominieren auch 2016 vor allem die Arbeiten für den Super-Bowl das YouTube-Ranking. Es ist aber durchaus möglich, dass die US-Amerikaner schon bald eine Extra-Kategorie für Weihnachtsspots einführen müssen. Denn wie Jean Remy von Matt gerade erst in der Werben und Verkaufen so treffend bemerkte, werden die festlichen Spots rum um den Tannenbaum, für die Märkte außerhalb der USA, immer mehr zur maßgeblichen Leistungsschau.

Da YouTube sein Ranking bereits Anfang Dezember veröffentlicht, ist es nicht möglich, die Christmas-Spots in ihrer vollen Viralen-Wucht zu erfassen. So fehlen in diesem Jahr die potentiellen Top-Ten-Kandidaten BusterTheBoxer von John Lewis und andere emotionale Weihnachts-Filmchen.

Interessanter Fakt: 81 Prozent aller Videos (rund 205 Millionen Views) im Top-Ten-Ranking wurden über Mobilgeräte gesehen.

Die Liste der Top-YouTube-Ads für 2016

1. „Arnold’s Fight“ für Mobile Strike

2.Knorr #LoveAtFirstTaste

3. The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More für Nike

4. Samsung Galaxy S7 and S7 edge

5. Clash Royale

6. Mountain Dew Kickstart: Puppymonkeybaby

7. Always #LikeAGirl

8. Hyundai: The Chase

9. #Pokemon20

10. Skittles: „The Portrait“