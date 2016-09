„Media Impact“ setzt neuen Standard bei Visibility-Produkten

Herr Schwecke, wo sieht Media Impact im Bereich Digitalvermarktung die größten Zukunftsthemen?

CARSTEN SCHWECKE: Nicht ganz neu ist die Erkenntnis, dass sich die digitale Vermarktungslandschaft in einem radikalen Umbruch befindet und die etablierten Player aus Print und TV, aber auch die klassischen Digital-Player neue Wege gehen müssen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Das heißt für einen der größten crossmedialen Vermarkter wie Media Impact neue Wege zu gehen und bestehendes Know-how und bestehende Ressourcen mit innovativen neuen Produkten, Prozessen und Plattformen zu verbinden.

In welchen Bereichen sieht sich Media Impact als Vorreiter? Was entwickeln Sie in Ihren „Laboratorien“?

Außergewöhnliche native Portfolio-Produkte, die zusätzlich zu den schon bestehenden marken-spezifischen nativen Werbemöglichkeiten entwickelt werden, sind für die nachhaltige Positionierung von Media Impact als einem der reichweitenstärksten und größten multimedialen Medien­vermarkter essentiell. Diese werden zeitnah das Vermarktungsportfolio ergänzen.

Im Vordergrund stehen hier die spezifischen Zielgruppen, in denen – Dank der großen verfügbaren Reichweite, in Kombination mit der Expertise von einem der größten Medienhäuser Europas – auch in kurzer Zeit eine große Anzahl von Views erzielt werden können und dies für ganz unterschiedliche Themen, Produkte und Kunden.

Was sind die Vermarktungs-Plattformen der Zukunft?

Neben den schon jetzt zukunftsweisenden und aufmerksamkeitsstarken Werbemöglichkeiten, zum Beispiel auf UPDAY, werden in naher Zukunft alternative Distributionsmodelle für die hochwertigen Inhalte unserer Publisher an Bedeutung gewinnen. Schon jetzt stellt Media Impact seinen Kunden erfolgreich effektive Werbemöglichkeiten auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zur Verfügung.

Wie geht Media Impact mit dem Thema „Programmatic“ um? Wo sehen Sie künftige Chancen?

Auch wenn alle gern darüber sprechen, kaum ein Vermarkter hat das Thema Programmatic in den letzten Jahren tatsächlich so ernst genommen wie Media Impact. Deshalb sind wir in diesem Bereich so gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den Private Market Places, von denen wir uns die bestmögliche Monetarisierung unseres Inventars versprechen und zudem die bestmöglichen Kampagnen-Ergebnisse für unsere Kunden. Unser Portfoliouniversum bietet für jede DSP-seitig eingestellte kreative Kampagne auch in Kombination mit unterschiedlichsten Targeting-Kriterien relevanten Traffic. Aber auch für klassisch gebuchte Kampagnen wurden Prozesse, zum Beispiel, im Campaign oder Yield optimiert, um den Werbetreibenden bestmögliche Kampagnen-Ergebnisse liefern zu können.