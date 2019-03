unverpackt #zerowaste: Edeka führt beim Thema Plastikmüll das Social-Media-Ranking der Supermärkte an

Plastik ist eines der großen Themen unserer Zeit, nicht nur für die Politik. Auch der Lebensmitteleinzelhandel spielt dort eine Rolle. Das Unternehmen Brandwatch hat in einer neuen Studie nun untersucht, welche Lebensmittelkette sich in den sozialen Medien zu diesem Bereich am besten präsentiert und worüber Verbraucher am meisten diskutieren.