Überraschender Abschied: DB-Marketingchefin Neubauer gibt im Spätsommer ihren Posten auf

„Ich gönne mir in einer Phase, in der es für mich so großartig läuft, einen Moment innezuhalten, um losgelöst vom gewohnten Berufsalltag zu überlegen, wie ich persönlich meine nächsten 50 Lebensjahre gestalten möchte.“ Dies hat die derzeitige PR- und Marketing-Chefin der Deutschen Bahn, Antje Neubauer, gegenüber Horizont gesagt und damit ihren Abschied vom Unternehmen mitgeteilt. Demnach will die 48-Jährige im Spätsommer dieses Jahres ihren Posten abgeben und sich eine Auszeit von unbestimmter Länge nehmen.

Neubauer arbeitet seit zwölf Jahren bei der Deutschen Bahn. Sie war unter anderem als Senior Vice President Communications für die weltweite Kommunikation im Ressort DB Schenker tätig. Zwischen 2009 und 2016 verantwortete sie den Bereich PR & Interne Kommunikation im Konzern. Vor sechs Jahren zeigte sich Neubauer (damals noch Lüssenhop) wegen Titelmissbrauchs selbst an, nachdem sie 2003 eine Promotionsurkunde der Universität Hamburg angenommen hatte. Diese stammte jedoch nicht von der Hochschule, sondern von ihrem damaligen Promotionsberater. Ihrer Karriere im Unternehmen schadete diese Episode nicht, im Januar 2017 stieg sie zur Chefin der Marketing- und PR-Abteilung auf. Diese Bereiche führte die Deutsche Bahn vor zwei Jahren strukturell zusammen. In dieser Rolle plante sie mit einem Team von rund 130 Kollegen etwa 150 Kampagnen im Jahr. Zuletzt erhielt die Werbekampagne mit Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bundesweite Aufmerksamkeit. Vom PR-Report wurde Neubauer außerdem zur Kommunikatorin des Jahres 2018 gewählt.

Deutsche Bahn: Marketingchefin Antje Neubauer gönnt sich eine Pause https://t.co/yzWRGlv1yy — Antje Neubauer (@antjePR) January 15, 2019

Wohin es sie nach ihrer Pause hinzieht, ist ebenfalls offen. Nur so viel: Eine Rückkehr zur Deutschen Bahn gibt es wohl nicht. Laut Medienberichten soll sie ihre Mitarbeiter über ihren Entschluss informiert haben, außerdem habe Neubauer sich bei Bahn-Chef Richard Lutz und Kommunikationsleiter Oliver Schumacher sowohl für das Vertrauen als auch das Umfeld gedankt, in dem sie „glücklich und erfolgreich wirken“ konnte.

tb