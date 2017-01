Über wen spricht das Netz am meisten und wer wird Dschungelkönig/in?

Die verbliebenen vier Kandidaten und das Dschungelcamp sorgten im Social Web für viel Aufmerksamkeit – vor allem auf Twitter. Die Ergebnisse hat Meltwater für Sie in einer Infografik zusammengeführt. Geht es nach den Social-Media-Nutzern wäre Kader Loth die diesjährige Dschungelkönigin – doch die flog nun schon Donnerstagabend aus der Sendung. Sie dominierte mit 32 Prozent im Vergleich zu den verbliebenen 6 Kandidaten die Gespräche im Social Web. Nun gibt es nur noch Hanka Rackwitz als Frau im Camp – die liegt nur mit 6 Prozentpunkten hinter Kader Loth lag.

#Ibes ist bald vorbei

Mit insgesamt über 78.000 Postings (unter den Schlagwörtern #IBES, #IBES2017, IBES, IBES2017 und Dschungelcamp) gab es in den ersten 13 Tagen dieses Jahr deutlich weniger Postings als 2016 (ca. 100.000) im selben Zeitraum. Den Peak gab es am ersten Tag (13.01.17) mit über 20.000 Postings, das schwächste Ergebnis an Tag 6 (18.01.17) mit lediglich 2.500 Postings. Mit fast 5.400 Erwähnungen ist „Honey“ das Schlagwort, das im Zusammenhang mit dem Dschungelcamp am meisten auftaucht.