Twitter-Quartalsbilanz: Der 280-Zeichendienst setzt den Turnaround fort

Von

Der Turnaround gewinnt an Dynamik. Nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten als Twitter-CEO hat Jack Dorsey bei Vorlage der neusten Geschäftszahlen für das abgelaufene März-Quartal wie schon drei Monate zuvor erneut die Erwartungen der Wall Street übertroffen.

Im Geschäftszeitraum von Januar bis März konnte Twitter das zweite Mal in Folge steigende Umsätze vermelden. Nach Erlösen in Höhe von 548 Millionen Dollar im Vorjahresquartal setzte der Kurznachrichtendienst nunmehr bereits 665 Millionen Dollar um – ein Plus von 21 Prozent, das deutlich die Analystenschätzungen übertraf, die bei 606 Millionen Dollar gelegen hatten.

Umsätze und Gewinne legen zu

Vor allem unterstrich der Social Media-Pionier, dass er offenbar doch nachhaltig profitabel arbeiten kann. Wie im Dreimonatszeitraum zuvor konnte CEO Jack Dorsey seinen Aktionären erneut ein profitables Quartal präsentieren.

In den 90 Tagen von Anfang Januar bis Ende März verdiente Twitter netto tatsächlich 61 Millionen Dollar – im Vergleichszeitraum im Vorjahr hatte das Minus noch 62 Millionen Dollar betragen.

Auf Proformabasis wies Twitter einen Gewinn je Aktie von 0,16 Dollar aus und konnte damit ebenfalls die Analystenschätzungen überbieten, die noch bei 0,12 Dollar je Anteilsschein gelegen hatten.

Zugewinn neuer Nutzer weiter zäh

Mit 336 Millionen monatlich aktiven Twitterern konnte CEO Jack Dorsey im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar nur einen Zuwachs von 2 Prozent an neuen Mitgliedern verbuchen, gegenüber dem Vorquartal gewann der 280-Zeichendienst aber immerhin 6 Millionen neue Nutzer.

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg dagegen um 10 Prozent. Es war das sechste Quartal in Folge mit zweistelligen Zuwächsen.

Die Wall Street belohnte das weitaus besser als erwartete Zahlenwerk mit weiteren Kursaufschlägen: Im vorbörslichen Handel legt die Aktie zunächst um mehr als 14 Prozent auf 35 Dollar zu.