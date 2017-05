TV-Offensive: Facebook plant Fernsehshows und Serien auf „House of Cards“-Niveau

Von

Die großen Player der Tech- und Internetbranche entdecken das Fernsehen. Nachdem Apple in den vergangenen Monaten seine Bewegtbild-Bemühungen intensiviert hat und Snapchat und Twitter TV-Shows angekündigt haben, folgt nun die große Fernseh-Offensive von Facebook.

Wie der Business Insider berichtet, will das Social Network bereits Mitte Juni erste Shows und Serien-Angebote starten. Insgesamt „zwei Dutzend“ Produktionen soll Facebook in zwei Kategorien in Auftrag gegeben haben.

Serien in der Güteklasse von „House of Cards“

Einerseits will der nach Alphabet und Amazon drittwertvollste Internetkonzern der Welt ambitionierte Hochglanz-Produktionen in der Güteklasse von „House of Cards“ oder „Skandal“ anbieten, andererseits will Facebook fünf- bis zehnminütige Low Budget-Produktionen anbieten, die sich zwischen TV-Shows und viralen Web-Formaten für die YouTube und Snapchat-Generation bewegen.

„Sie sind von Snapchat besessen“, wird ein Insider bei Business Insider zitiert. Entsprechend scheint Facebook bei seinem Video-Angebot verstärkt auf Inhalte für eine jugendliche Zielgruppe zu setzen.

CollegeHumor-Gründer Ricky Van Veen leitet Content-Offensive

Auch Sport-Inhalte und eine Virtual Reality-Dating Show, die von Conde Nast produziert werden soll, sollen auf dem Programm stehen, berichtet das Axel Springer-Portal. Für die ambitionierten Serienproduktionen sei Facebook an „A-Promis“ aus Hollywood herangetreten.

Facebook selbst kommentierte den Business Insider-Bericht nicht. Hinweise auf Video-Ambitionen, mit denen der Internet-Riese YouTube beim Kampf um die Werbedollars herausfordern dürfte, gab es indes bereits im vergangenen Jahr. Als strategischer Kreativchef für die TV-Offensive wurde CollegeHumor-Gründer Ricky Van Veen im Dezember verpflichtet.