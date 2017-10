Welches sind die beliebtesten Blogs, Schauspieler, Modetrends und Themen?

Jennifer Lawrence sitzt auf dem absteigenden Ast: Die Social Content-Plattform Tumblr hat zum dritten Mal ihren Jahresrückblick veröffentlicht und Lawrence ist nur noch auf Platz neun.

Die Liste zeigt, welche Blogs im zu Ende gehenden Jahr die meisten Follower gewonnen haben, welche Schauspieler am beliebtesten waren und noch viele weitere Listen.

Die Liste der viralsten Tumblr-Blogs

Die Liste der viralsten Blogs zeigt, wer in den zurückliegenden knapp zwölf Monaten am meisten Fans für seine Inhalte fand. Bei everysinglewordspoken steht Diversity an erster Stelle. Der Blog thematisiert, dass Nicht-Weiße in Hollywood-Produktionen stark unterrepräsentiert sind.

Unter den beliebtesten Schauspielern mussten die Spitzenreiter der vergangenen zwei Jahre, Jennifer Lawrence und Benedict Cumberbatch, Federn lassen. Sie landeten gerade noch auf den Rängen acht beziehungsweise neun, während sich Zendaya und Chris Evans an die Spitzen setzten.

Am häufigsten erwähnte Schauspielerinnen

Zendaya Hayley Atwell Amy Poehler Scarlett Johansson Kristen Stewart Emma Watson Anna Kendrick Jennifer Lawrence Laverne Cox Natalie Dormer

Am häufigsten erwähnte Schauspieler

Chris Evans Jensen Ackles Chris Pratt Tom Hiddleston Misha Collins Dylan O’Brien Jared Padalecki Robert Downey Jr. Benedict Cumberbatch Sebastian Stan

15 weitere Listen sind im offiziellen Jahresrückblick von Tumblr abrufbar – darunter Politiker, Ereignisse des Jahres, Modetrends und Sportler. Grundlage für die Rückschau ist die Auswertung unzähliger Blog-Einträge, Reblogs und Likes, außerdem von Entwicklungen wie dem Wachstum von Follower-Zahlen oder Erwähnungen in klassischen Medien.