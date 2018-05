Ein fescher Kerl mit Dreitagebart, Sonnenbrille im Gesicht und Akustikgitarre im Arm; eine Frau an jeder Seite. Auf ihren T-Shirts stehen die Namen der legendären Rockbands KISS und AC/DC. Mit diesem Motiv bewirbt das Unternehmen Aldi Süd zum Start der Festival-Saison seine neue Kollektion, in der die Shirts mit unterschiedlichen Logos und Namen bekannter Rockgruppen bedruckt sind. Auf Facebook und Twitter sorgte die Reklame bei der Netzgemeinde für den einen oder anderen Lacher, vor allem „wahre“ Rocker können die Werbung des Discounters scheinbar nicht ernst nehmen.

Genau so sahen alle immer auf den ACDC Konzerten aus… GENAU SO pic.twitter.com/kjwgnRe2PE

Es handle sich um den „Totalausverkauf der Rockmusik!“, schreibt ein Nutzer im weltweit größten sozialen Netzwerk Facebook. Ein anderer assistiert und kommentiert: „Bisher dachten wir ja immer, dass Rock mit den Guns´n´Roses, Metallica & Ramones-Shirts bei H&M zu Grabe getragen wurde. Wir haben uns geirrt. Denn offenbar war das nur die Totenmesse. Die offizielle Beerdigung beginnt offensichtlich morgen bei Aldi.“

So langsam dürfte hinlänglich bekannt sein, dass es ab dem 14. Mai Bandshirts bei Aldi Süd für 5,99 Euro gibt und das alles ganz böse und untrvue ist, wenn man sowas trägt. Ach so: Die Bands hatten komischerweise nichts gegen diese Untrveness. Think about it.

— Volker Dohr (@VlkrDhr) May 13, 2018