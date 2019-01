Stories-Siegeszug: Bereits zwei Millionen Anzeigenkunden setzen in Facebooks App-Familie auf das neue Werbeformat

Mark Zuckerberg hat nicht zu viel versprochen. Drei Monate ist es her, dass der Facebook-Chef am Rande der vorletzten Quartalsbilanz mit der Äußerung überraschte, er rechne damit, dass das Stories-Format in Zukunft “größer” werde als Facebooks bisherige Cashcow, der Newsfeed.

Gestern nach Handelsschluss legte Zuckerberg nach. Bei Bekanntgabe von Facebooks starker Quartalsbilanz enthüllte der 34-Jährige zudem, dass die Foto-Tochter Instagram, die als erste aus der Facebook-Familie das Stories-Format von Snapchat geklont hatte, bereits über 500 Millionen täglich aktive Nutzer verfügt – ein Zuwachs von weiteren 100 Millionen Stories-Usern binnen nur sieben Monaten.

Was Instagram Stories Facebook’s last game-changing feature? 500 million people use Stories and receive ads from 2 million advertisers. It’s a tall order to follow which is why Zuckerberg will focus on updates that make „major improvements“ to people’s lives. (image: @TechCrunch) pic.twitter.com/HJbkHJhmJB

— Social Chain (@TheSocialChain) January 31, 2019