So locken Sie Instagram-Nutzer in Ihre Markenwelt

Von Gastautor Nikola Pantovic, VP DACH, Benelux & CEE bei Socialbakers

1. Egal, was sie tun: Setzen Sie Instagram Stories ein.

Ganz egal, welche Strategie eine Marke auf Instagram verfolgt, wie viele Follower und welchen Content sie hat: Instagram Stories einzusetzen, zahlt auf den Gesamterfolg des Profils ein. Die Stories sind durch ihre prominente Platzierung ganz oben im Display der erste Content, den User sehen. Und Fans, die eine Instagram Story mögen, wechseln von dort häufiger auf das eigentliche Profil und interagieren mit älteren Inhalten. Zudem nutzen Follower gern die Messaging-Funktion in den Stories – sie ist perfekt für erstes Feedback. Unsere Faustregel: A story a day makes your followers stay.

2. Rechnen Sie mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne.

Vier Sekunden lang betrachten Nutzer im Schnitt eine Instagram Story, bevor sie sie wieder schließen. Behalten Sie dies bei der Gestaltung Ihrer Stories im Hinterkopf, besonders bei Stories, die ein Sonderangebot, Event oder Produkt promoten sollen. Halten Sie sich kurz und laden Sie die wichtigsten Botschaften zuletzt in die Story, damit sie zuerst sichtbar sind.

3. Teilen Sie Bilder aus Ihren Stories auf dem Instagram-Profil.

Eine Instagram Story bleibt für 24 Stunden online. Marken können die darin geteilten Bilder und Videos allerdings aus der Story heraus auf dem eigenen Profil posten. So lassen sich Stories als Testballon für Videos und Fotos verwenden. Wird eine Story besonders oft angesehen und geteilt, so können Sie den Content dauerhaft auf Ihrem Profil zweitverwerten. Visuell ansprechender Content zahlt sich also doppelt aus. Achten Sie deshalb darauf, in Stories ästhetische Bilder statt nur “No filter”-Bilder oder “Behind-the-scenes”-Videos einzusetzen.

4. Nutzen Sie Instagram-Targeting-Optionen

Anders als normale Posts lassen sich Instagram Stories sowohl allen Followern als auch nur ausgewählten Nutzern anzuzeigen. Für Marken bietet dies ein erstaunliches Targeting-Potenzial. So nutzen bereits verschiedene Getränkemarken in den USA das Format, um Stories zu alkoholischen Getränken nur an User über 21 Jahren auszusteuern. Diese Targetingoptionen werden in Zukunft sicher noch vielseitiger und werden es Marketingverantwortlichen erlauben, strategisch visuelle Kampagnen für bestimmte Zielgruppen auszuliefern – ganz ähnlich den Facebook Ads.