Snapshot-Umfrage: Wie sich die Budgets für Online- und Offline-Kommunikation in 2019 entwickeln

Wohin geht die Reise für das Marketing und die Kommunikation? Verschieben sich die Budgets weiter Richtung Online-Medium und wie stehen klassische Medien da? Eine Umfrage der Initiative Snapshot hat dies nun Top-Marketer gefragt und von 42 Marketingmanagern wollte das Team unter anderem wissen, wie sich der Etat im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr verändern wird.

Demnach gibt ein Drittel der Befragten an, dass 2019 für klassischen Maßnahmen (bspw. Events) in der Corporate-Communication weniger Geld ausgegeben wird. 9,5 Prozent der Teilnehmer hat gesagt, dass das Budget sogar erhöht wird. Mehr als 57 Prozent gehen jedoch davon aus, dass das Budget in etwa gleich bleiben wird. Ganz anders das Bild bei den digitalen Kommunikationsmaßnahmen: Rund 43 Prozent haben angegeben, dass der Etat für Social Media, Influencer und andere Projekte in 2019 erhöht wird, weitere 45 Prozent glauben, dass er gleich bleibt und nur rund 12 Prozent der Befragten sieht weniger Ausgaben für diesen Bereich.

Auf die Frage, wie sich das Budget für die Marketingkommunikation für 2019 im Vergleich zu 2018 im Offline-Sektor entwickelt, sagen 45,2 Prozent der Teilnehmer, dass es eine Senkung geben wird. Lediglich 14,4 Prozent der Marketer haben geantwortet, der Etat wird sich erhöhen. Im Online-Bereich wiederum wird das Budget bei 21 Marketern, also der Hälfte der Umfrageteilnehmer, erhöht; bei mehr als einem Drittel bleibt es zumindest gleich und nur 14 Prozent geben an, dass im kommenden Jahr weniger Geld ausgegeben wird.

Meedia ist Medienpartner der Initiative „Snapshot from the chiefs of marketing“, die für ein schnelles Meinungsbild für und von Top-Marketern zu aktuellen Themen sorgt. Gut ein Mal im Monat stellt die Initiative eine einzige Frage an einen ausgewählten Kreis von rund 500 Marketingmanagern und bietet ihnen drei Antworten zur Auswahl. Dank des unkomplizierten Umfrage-Procederes wird binnen weniger Stunden die Grundhaltung der Marketingelite zu einem Thema eingefangen. Hier können Sie teilnehmen: Snapshot from the chiefs of marketing.