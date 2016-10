Sky startet Virtual-Reality-App für Smartphones

So soll Beckham in „Sky Sports: Closer“ einen Sky VR Simulator betreten und seine Zuschauer „per Knopfdruck auf eine Reise zu den größten Sportevents der Welt“ – wie etwa zur Rennstrecke in Silverstone oder zum Ring von Boxstar Anthony Joshua – mitnehmen, wie Sky in einer Mitteilung ankündigt. Das Material wurde von Sky VR Studios in Kooperation mit Google produziert.

20 verschiedene 360-Grad-Videos

Darüber hinaus startet im Oktober die erste Reihe an Sky Produktionen unter dem Label „Sky VR Exclusives“. Zum Auftakt in Form des romantischen Ballett-Stücks „Giselle“ – aufgeführt vom English National Ballet. Die Reihe wird sowohl von den Sky VR Studios als auch von Partnern produziert und enthält unter anderem „Sky News – US Elections“ und „Tutankhamun Tomb –The Search for Nefertiti“.

Die kostenlose App für iOS (Apple) und Android (Google) fährt zum Start mit rund 20 verschiedenen 360-Grad-Videos auf – mit Inhalten von Sky und Partnern wie Disney (zwei VR-Erlebnisse von „The Jungle Book”, die den Zuschauer nahe an King Louie und Kaa heran bringen sollen) und Warner Brothers (z.B. „Suicide Squad – Squad 360”, in dem der Zuschauer Teil einer Filmszene wird) – und soll über die kommenden Monaten mit neuen Features und Formaten ausgebaut werden.

Alles „virtual“

Die App ist jetzt schon verfügbar in Großbritannien, in Italien, Deutschland, Österreich, Australien, Neuseeland, Frankreich und den USA. Die Sky VR App bietet Virtual-Reality-Inhalte fürs Smartphone in Verbindung mit einem Google Cardboard oder in 2D (360°) ohne Headset. Darüber hinaus funktioniert die App auch mit Samsung Gear VR und Oculus Rift.