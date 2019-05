Siemens kehrt zurück ins Endkundengeschäft: Früher Mobiltelefone, heute Smart-Home-Batterien

Von

Herr Martini, wie sehen Sie die Marke Siemens heute?

Sascha Martini: Obwohl wir schon seit einiger Zeit für Siemens arbeiten, sehen wir natürlich nur Ausschnitte von diesem riesigen Unternehmen. Daher kann ich auch nur über diese Ausschnitte sprechen. Um zunächst das große Bild aus meiner Sicht zu beschreiben: Als Joe Kaeser antrat, hat er aus meiner Sicht einige unpopuläre, aber sehr wichtige Dinge ins Rollen gebracht. Das betrifft vor allem den Ansatz, die Energiewende auch im eigenen Unternehmen zu vollziehen. Dazu zählte die Schließung des Gasturbinenwerks, die ja von einigen Seiten negativ kommentiert wurde. Dabei ist es doch meines Erachtens absolut richtig, aus der fossilen Energiegewinnung auszusteigen und sich mehr den Erneuerbaren zu widmen. Junelight leistet hierzu einen Beitrag, wenn auch einen kleinen.

Macht es Spaß, die Endkundenmarke Siemens wiederzubeleben oder ist es eine Sisyphos-Arbeit?

Spaß macht es auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich auch eine Situation, die auf Siemens-Seite mit Unsicherheit behaftet ist. Das letzte Endkundengeschäft waren Mobiltelefone und das war vor allem zum Ende hin beschwerlich. Davon steckt noch etwas in den Köpfen. B-to-C ist ein schwieriges Geschäft. Gleichzeitig aber haben viele Menschen bei Siemens, die ich getroffen habe, das Gefühl, dass die Marke außen nicht richtig wahrgenommen wird. Intern ist die Firma viel moderner, als das manchmal von außen gesehen wird. Siemens gehört zum Beispiel zu den größten Software-Herstellern der Welt und hat im letzten Jahr mehr Patente angemeldet als Huawei und Samsung. Das ist einsame Spitze in Europa. Trotzdem hat das Unternehmen draußen nicht das entsprechende Image. Vieles von dem, was Siemens macht, ist für die Zukunft unseres Planeten deutlich relevanter, als das, was aus dem Silicon Valley kommt.

Zur Unsicherheit in der Markenwahrnehmung kommt die Unsicherheit, was das Geschäftsfeld Smart Home angeht. Wie gehen Sie als beratende Agentur hier mit Ihrem Kunden um?

Eigentlich handelt es sich primär um das Geschäftsfeld Smart Energy, das in den Köpfen von Konsumenten natürlich dem Bereich Smart Home zugerechnet wird. Und da ist Siemens absoluter Experte. So gesehen ist Siemens gut aufgestellt für das Thema Smart Home. Wenn es uns gelingt, darzustellen, dass eine Siemens-Batterie deutlich mehr kann als eine von Tesla, dann rückt das das Bild gerade. Die Tesla-Batterie kann vor allem Energie speichern. Bei Siemens geht es auch um die Intelligenz des Energiemanagements, um die Einbindung in die Netzinfrastruktur. Die Batterie ist auch die einzige, die VDE-zertifiziert wurde. Sie haben sicher recht: In den Köpfen der Menschen tauchen andere Marken auf, wenn es um Smart Home geht. Aber das kann sich ja auch ändern.

Marketing und technische Expertise sind aber oft zwei unterschiedliche Paar Stiefel.

Definitiv. Und das ist die größte Herausforderung für uns. Wir müssen Siemens hier ein neues Gesicht geben. Aus unserer Sicht ist das aber nicht ein Start-up, das völlig anders heißt und eigenständig auftritt. Es geht ja bei einem Thema wie Energiemanagement auch um Zuverlässigkeit und ingenieurstechnische Exzellenz, und dafür steht die Marke. Nichtsdestotrotz haben wir eine eigene Produktlinie mit Junelight definiert, die klar anders ist als die klassischen B-to-B-Produktlinien. Ich will bei Junelight nicht von einer Marke sprechen, aber die Differenzierung zur Muttermarke ist deutlich. Auch eine Submarke wie „Siemens Next“ haben wir diskutiert, uns aber dann schnell wieder davon verabschiedet, denn es geht um viel mehr als die technischen Details. Es geht schon darum, den Planeten etwas besser zu machen. Es geht um emotionale Werte. Und abgesehen davon ist „Next“ inzwischen auch ziemlich abgegriffen.

Bereitet man sich auf Kritik seitens der Presse oder sozialen Medien dezidiert vor?

Ehrlich gesagt rechnen wir nicht damit. Wir rufen ja keine Revolution aus, sondern bieten ein Produkt an. Natürlich wird es Kritiker geben, denen das nicht gefällt, aber das hat doch weniger mit der Energiewende oder der Position von Siemens zu tun, als vielmehr mit den Qualitäten des Produktes. Wir reden ja immer noch von einem Investitionsgut. Da gibt es zwei Zielgruppen: Die Immobilienbesitzer und die Installateure, die zum Beispiel Photovoltaik-Anlagen bauen. Beide sind sehr sorgfältig in der Vorbereitung einer Kaufentscheidung und diskutieren die Merkmale sehr intensiv. Die werden erstmal grundsätzlich froh darüber sein, dass es ein neues Produkt auf dem Markt gibt, das Dinge kann, die andere nicht können.

Eine Website als „Zentrum“ der Kampagne: ist das noch zeitgemäß?

Für ein High-Involvement-Thema ist das zeitgemäß. Es gibt viel Wissen, das man sich aneignen muss. Das ist komplex. Für ein solches Produkt passt das.

Es gibt Legionen von Smart-Home-Foren. Gehen Sie da aktiv rein?

Da werden natürlich automatisch die Diskussionen starten, wenn so ein großer Player wie Siemens auf den Markt kommt. Aber es werden auch Teams aufgebaut, die sich um den Kontakt zu den Foren und deren Teilnehmern kümmern sollen. Das wird aber Siemens selbst machen.

Wie sieht der Medienmix der Kampagne aus?

Kein TV, nur Online-Video. Dafür machen wir Radio, Out-Of-Home und dann viel Online-Targeting mit Videos und Bannern.

Kein TV, aber Radio?

Radio hören die Handwerker, die das Produkt verbauen sollen, den ganzen Tag. Die sind viel unterwegs und hören auch auf der Baustelle Radio.

Gibt es eine Influencer-Strategie?

Noch nicht, aber wir versuchen gerade die relevanten Influencer zu identifizieren.