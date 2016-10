Schwere Schlappe für Jung von Matt: Opel entscheidet sich für Scholz & Friends und die Agentur Heimat

Von

Die Entscheidung über den millionenschweren Kreativ-Etat ist gefallen. Der Rüsselsheimer Autobauer Opel teilt den Etat auf die beiden Agenturen Scholz & Friends und Heimat auf. Dies teilt Opel mit. Leer geht hingegen die Hamburger Agentur Jung von Matt aus, die sich große Hoffnung auf den Etat gemacht hatte.

Die Agentur Heimat übernimmt die digitale Kommunikation

Für Scholz & Friends, die für den Kunden zuletzt die Kampagne „Umparken im Kopf“ entwickelt hatte, ist der erneute Etatgewinn allerdings nur zum Teil Grund zur Freunde. Denn die Hamburger, die jahrelang den gesamten Etat für Opel innehatten, verlieren hier ihre Führungs-Rolle. Die WPP-Tochter betreut zwar weiterhin das internationale Network-Geschäft, doch die Agentur Heimat übernimmt die digitale Kommunikation. Fraglich ist, welche personellen Konsequenzen dies für die Agentur Scholz & Friends bedeutet. Auf den Etat arbeiten hier rund 60 bis 70 Mitarbeiter.

Verlierer in dem Rennen ist die Hamburger Agentur Jung von Matt mit ihrem Mitgründer Jean Remy von Matt. Er und JvM-Vorstand Thomas Strerath sollen sich um den Etat zuletzt auch persönlich bei Opel stark gemacht haben. Ein Zuschlag wäre für die Agentur nicht nur finanziell, sondern auch imagemäßig ein großer Gewinn gewesen. Opel gibt hierzulande rund 100 Millionen Euro für Werbung aus, davon fließen 45 Prozent in TV, 23 Prozent in Print und 8 Prozent in Netzkommunikation.

Jung von Matt ist nicht der alleinige Etat-Sieger

Jetzt muss Jung von Matt eine schwere Schlappe einstecken. Zuletzt ranken sich um die Hamburger und Opel diverse Spekulationen. So war die Rede davon, dass Jung von Matt als alleiniger Etat-Sieger aus dem Rennen hervorgeht. In diesem Falle war das Unternehmen im Gespräch, sogar – ähnlich wie der Stuttgarter Autobauer Mercedes Benz mit Antoni – einen eigenen Agentur-Ableger in Berlin zu gründen. Zuletzt hatte die Hamburger Kreativschmiede auch zwei hochkarätige BBDO-Manager verpflichtet: Jan Harbeck und David Mously. Sie waren ursprünglich im Gespräch, den Opel-Etat zu begleiten.

„Mit der neuen flexiblen und wettbewerbsorientierten Konstellation steigern wir unsere kreative Power über alle Kanäle und führen gemeinsam die Marke Opel in das Zeitalter der modernen Mobilität. Ich freue mich sehr, Agentur-Partner mit Persönlichkeit und Leidenschaft für die kommenden Herausforderungen gewonnen zu haben“, erklärt Opel-Marketingleiterin Tina Müller. Der Autobauer hatte den Etat ohne ein Pitch-Verfahren vergeben, das in der Branche üblich ist. Müller hatte stattdessen die Unternehmensberatung McKinsey beauftragt, geeignete Kandidaten für den Etat zu suchen.