Schon gewusst? Die absatzwirtschaft gibt es auch als Magazin!

____INHALT 01/02 2018________________________________

Check-in

News Unbemannte Geschäfte erobern China/Drei Fragen an Tuomas Toivonen von Holvi/Diskutiert doch mal/Warum heißt die Marke so?/Grafik des Monats/Sprüche, die es in sich haben

Cartoon Ist der Datenschutz aus Datenschutzgründen kein Datenschutz mehr?

Interview

Jason Fairchild Programmatic Advertising im Web, TV oder Out-of- Home ist keine Seltenheit mehr. Jason Fairchild, Co-Founder von Open X, spricht im Interview über die Problematik der Technologie

Titelthema: Datenschutz

Kurz vor Toresschluss Die DSGVO steht vor der Tür, und wer nicht mitten im Vorbereitungsprozess für ihr Inkrafttreten am 25. Mai 2018 steckt, der hat ein Problem

Technologie & Innovation

African Mindset Die digitale Revolution verändert auch Afrika. Wer weiß schon, dass es in Nairobi Hunderte Start-ups gibt und in Kigali Drohnen fliegen? Ein deutscher Trendforscher hat sich vor Ort umgesehen

Strategie & Management

Wenn Digitalisierung zerstört Bedroht die Digitalisierung wirklich ganze Branchen? Wir wollen wissen, wie weit einzelne Branchen in Deutschland mit dem Thema sind. In Heft 3/2018 startet die neue Serie „Digitalisierung in Deutschland“

iPhone-X-Mania Seit zehn Jahren hält Apple-Fans mit immer neuen iPhones in Atem. Hat sich der Kultkonzern mit dem neue iPhone X selbst übertroffen?

DMV Szene

Für den Inhalt dieses Heftteils ist der Deutsche Marketing Verband (DMV) verantwortlich

Best Practice

Weidmüller = Wachstumsträger Vom Verbindungstechnikanbieter zum Hightech-Unternehmen – in kürzester Zeit

Second Life

Reine Passwort-Verwirrung Wie wir das perfekte Passwort erstellen und warum eine PIN in einem Shirt nicht mehr nur kuriose Zukunftsmusik ist

Standards

Events Deutscher Handelskongress & Retail World 2017/GWA Effie Awards/OWM Fachtagung/CRM Excellence Day/New Marketing Tech Summit/Marketingmanagementkongress 2017

„Marken“

Erfolgsbeispiele von Marketing-Leadern, Fachbeiträge von ausgezeichneten Gastautoren und Interviews – das sind die Ingredienzien des Sonderheftes „Marken“ der absatzwirtschaft, das mittlerweile zum 18. Mal erscheint. Nicht zuletzt werden in absatzwirtschaft marken die Gewinner des Marken Award 2018 vorgestellt. Mit diesem Preis zeichnen die absatzwirtschaft und der Deutsche Marketing-Verband (DMV) Unternehmen für exzellente Leistungen in der Markenführung in vier Kategorien aus. Eine hochkarätig besetzte Jury von Fachleuten aus Management, Marketing, Medien und Agenturen entscheidet über die Gewinner des Marken-Awards, die im Rahmen der glanzvollen Preisverleihung bekanntgegeben und gefeiert werden. Dieses Jahr findet der Marken-Award am 29. Mai in Düsseldorf statt. Besuchen Sie die offizielle Website des Marken-Awards.

Erscheinungstermin: 29.05.2018

FachPack 2018

Zur FachPack 2018, die mit rund 1 500 Ausstellern und mehr als 40 000 Besuchern zu den renommiertesten Branchenevents in Europa zählt, wird die absatzwirtschaft in Kooperation mit den Verpackungsverbänden Pro Carton und dem Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) erstmalig ein eigenes Medium herausgeben. Dieses Heft informiert die Marketingentscheider über aktuelle Verpackungstrends, Verpackung in einer digitalen Welt, nachhaltige Verpackungsstoff e etc.

Erscheinungstermin: 31.08.2018

dmexco 2018

Pünktlich zur wichtigsten Marketing-Messe, der dmexco 2018, veröffentlicht absatzwirtschaft eine Sonderausgabe, die randvoll ist mit Trends, Neuigkeiten, Best Practices und Kommentaren aus dem digitalen Marketing. Ob Online- oder Mobile Marketing, CRM oder Kundenbindung, ob crossmedial oder social – dieses Heft bringt die Marketingentscheider auf den neuesten Stand.

Erscheinungstermin: 12.09.2018

Deutscher Marketing-Tag 2018

Im Gleichklang zum 45. Deutschen Marketing-Tag vertieft die Sonderausgabe der absatzwirtschaft die jeweiligen Inhalte und schaut über den Tag hinaus. Marketing Innovationen stehen genauso im Vordergrund wie Visionen oder lang verfolgte Marketing-Strategien. Erfahrene Unternehmer plaudern in Interviews aus dem Nähkästchen und Fachexperten stellen neue Entwicklungen und bewährte Tools vor. Abgerundet wird das Redaktionsprogramm durch ein Portrait des Gewinners des Deutschen Marketing-Preises 2018.

Erscheinungstermin: 06.12.2018

