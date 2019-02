SAP NOW: mit moderner Customer Experience zum intelligenten Unternehmen

Customer Experience. Dieser Tage dreht sich in Marketing & Vertrieb scheinbar alles um personalisierte Kundenerlebnisse und die tiefe Kenntnis der eigenen Kundschaft. Was bedeutet es aber, tatsächlich kundenzentriert zu denken und zu handeln? Welche Strategien haben sich für den Wandel zum intelligenten Unternehmen bewährt. Und wie gelingt eine zeitgemäße Customer Experience? Marketing- und Sales-Profis aus allen Branchen können sich am 13. & 14. März 2019 auf der SAP NOW in Berlin informieren.