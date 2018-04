Roundtable zur Zukunft der Werbung: Wo ist Marketing in der Organisation aufgehängt?

Thomas Koch:

Irgendwas stimmt da nicht. Wir treffen in unserer Funktion als Agenturchef durchaus auch auf Vorstände. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der mir ein Vorstand gegenübersaß, den ich nicht für bemerkenswert und intelligent hielt. Daran liegt es offenbar nicht. Woran liegt es dann, dass Marketing so eine geringe Bedeutung in der Führungsspitze eines Unternehmens hat? Es liegt jedenfalls nicht an mangelnder Intelligenz.