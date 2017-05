Ritter Sport setzt auf neue Limited Edition: Eine Schokolade für die Sendung „Circus HalliGalli“

Nach dem großen Erfolg der Einhorn-Schokolade im Vorjahr brachte Ritter Sport bereits in diesem Jahr anlässlich des Aufstiegs die VfB-Stuttgart-Schokolade als limitierte Edition auf den Markt. Jetzt folgt eine weitere neue Tafel, diesmal in Kooperation mit Prosieben.

Nach dem Einhorn-Hype nun der Circus HalliGalli-Hype

Alle Fans müssen nicht nicht traurig sein: Um ihnen den Abschied von der Prosieben-Sendung „Circus HalliGalli“ etwas zu versüßen, haben sich ProSieben und Ritter Sport etwas Besonderes ausgedacht: Die limitierte Edition „Vollmilch-Randale mit Flakes“ und „Joghurt-Klatsche mit Crunch“ werden zum Abschied von der Show im Webshop von Ritter Sport verkauft. 2016 brach der Webshop bereits wegen des Einhorn-Hypes zussammen.

Am 30. Mai präsentierten Joko und Klaas die ersten Tafeln in ihrer Sendung. Jasmin Krause, Brandmanagement bei Ritter Sport: „Circus HalliGalli lebt schon immer von individuellen Storys, die mitreißen. Mit unseren neuen Sorten möchten wir nicht nur Schokoladenfans begeistern, sondern auch Circus-HalliGalli-Zuschauer. So können wir den Geschmacksnerv der online-affinen Zielgruppe treffen.“ Der Erlös der Tafeln ist dazu für einen guten Zweck gedacht: 50 Cent pro Tafel gehen an den Red Nose Day 2017.