Redaktionsliebling: Internet of Things wird nun bei Bosch groß geschrieben – #likeabosch

Bosch hat sich den passenden Zeitpunkt für die neue Kampagne ausgesucht und launchte den neuen Spot pünktlich zur Konsum-Elektronik-Messe CES in Las Vegas. Worum geht es im Musikclip? Um elektronische Rasenmäher, selbstparkende Autos und Staubsaugeroboter. Bosch will in Zukunft noch mehr auf eine vernetzte Zukunft setzen, auch wenn das Internet der Dinge noch nicht im Alltag der meisten Menschen angekommen ist.