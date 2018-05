Redaktion, Digitalmarketing und TV unter einem Dach: FC Bayern München gründet Medientochter

Im Zuge der Umstrukturierung übernimmt der Mediendirektor Stefan Mennerich in Zukunft den Vorsitz der Geschäftsführung der Digitaltochter. Er sagte dazu: „ Wir wollen mit dem FCB Digital & Media Lab unsere enorme mediale Reichweite weiter ausbauen . In der Folge können wir dadurch auch unsere Internationalisierung unterstützen und weitere Erlöse in den Bereichen Medien, Merchandising und Sponsoring erwirtschaften. Zudem werden wir unsere Infrastruktur und unser Know-how auch als Dienstleistung für Dritte am Markt anbieten.“ In der Saison 2016/2017, das zeigen die Zahlen im Geschäftsbericht, erwirtschaftete der Klub einen Rekordumsatz von 640,5 Millionen Euro und einen Gewinn nach Steuern von 39,2 Millionen Euro, was einem Plus von 18,6 Prozent entspricht. Die mediale Vermarktung brachte 90,1 Millionen Euro ein, hinzu kamen weitere 169,4 Millionen Euro aus Sponsoring und Vermarktung. Das Merchandising machte im Gesamtumsatz 96,9 Millionen Euro aus.