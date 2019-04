Readly, die Flatrate für Magazinleser: „Lesern geht es um ein möglichst attraktives journalistisches Angebot“

Von

Über die Frage, ob Readly hilft oder schadet, sind sich Verlage immer noch nicht ganz einig. Fest steht jedoch, dass die 2012 in Schweden gegründete und seit Herbst 2014 hierzulande verfügbare Plattform für digitales Lesen ordentlich wächst.

Was Kunden mögen: Über eine einfach bedienbare App können sie via Smartphone, Tablet oder PC auf 3.500 Magazine zugreifen, über 1.000 davon in deutscher Sprache. Das Ganze gibt’s für monatlich 9,99 Euro. Readly organisiert einen elektronischen Kiosk, der für die beteiligten Verlage kostenlos ist und ihnen anteilige Leseprovisionen bringt.

Anzahl der Kunden bleibt ein Geheimnis

Bedenken, dass darunter der ohnehin brüchige Printvertrieb leidet, entgegnet Philipp Graf Montgelas: „Durch die Magazin-Flatrate gehen keine Leser verloren, sondern es kommen neue hinzu.“ Den Nutzern sei es nämlich egal, welcher Verlag hinter einem Produkt steht. „Ihnen geht es um ein möglichst attraktives journalistisches Angebot“, erklärt der Deutschland-Chef von Readly.

Wie viele zahlende Kunden die „All you can read“-Flatrate nutzen, dazu hält sich das Unternehmen bedeckt. Montgelas bestätigt aber, dass „das Prinzip Readly umso besser funktioniert, je mehr Magazine zu einem Thema oder einem Segment verfügbar sind“.

Sobald ein Abonnent die Ausgabe eines Magazins öffnet, wird das als „gelesener Inhalt“ gezählt. In dieser Währung vollzieht sich weiter Wachstum: Mit 7,2 Millionen meldete Readly fürs dritte Quartal 2018 einen Rekord.

