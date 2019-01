Radio Advertising Summit 2019: Audio Trends live erleben!

Am 10. April findet der Radio Advertising Summit für Vertreter der Werbe- und Radiowirtschaft statt. Dann lädt die Radiozentrale zum sechsten Kongress nach Düsseldorf ein. In diesem Jahr dreht sich alles um die Audio Trends 2019. Denn das Audio-Universum wächst unaufhaltsam: Neben dem Reichweitengarant UKW sorgen technische Innovationen wie Smart Speaker, Sprachassistenten, Hearables, und neue Nutzungswege wie Online Audio und Podcasts für eine dynamische Entwicklung im Audio-Markt. Als Alltagsbegleiter Nummer eins erreicht und aktiviert Radio weiterhin Zielgruppen in allen Nutzungssituationen und Lebenslagen. Diese Vielzahl fragmentierter Kommunikationskanäle eröffnet Marken neue Touchpoints mit ihrer Zielgruppe, spannende Möglichkeiten für interaktive Inhalte und kreative Werbeformate. Für Werbetreibende heißt die Kernfrage daher: Wie kann ich die vielfältigen Möglichkeiten des smarten Audio-Universums für eine erfolgreiche Mediastrategie, Markenführung und Kundenansprache nutzen?

Die Zukunft gehört Audio

Auf dem Summit treffen die wichtigsten Köpfe aus Werbe- und Radiowirtschaft zusammen, um genau dieser Frage nachzugehen und Werbetreibenden Antworten zu liefern. Namhafte nationale und internationale Experten werden auf dem Areal Böhler in Düsseldorf die Möglichkeiten des wachsenden Audio-Universums aufzeigen. Unter anderem wird Ben Hammersley (Digitalexperte und Autor) über den Wandel von Radio in Audio sprechen, wie relevant die auditive Kundenansprache ist und wie die Mediennutzung der Zukunft aussieht. Wie Markenführung im Zeitalter von Algorithmen funktioniert und wie IKEA mit seiner erstklassigen Audio-Identity beim Kunden ankommt, verrät der Chairman der IKEA Group Lars-Johan Jarnheimer.

Zudem widmen sich Götz Ulmer (Kreativer und Partner, Jung von Matt und Jury-Präsident des Radio Advertising Award 2019), Maike Abel (Head of Media Communications, Nestlé Deutschland AG) und Dieter Lutz (Marketing Direktor D/A/CH, Bahlsen GmbH & Co. KG) in einem spannenden Podiums-Talk dem Thema Kreation: Was sind die aktuellen Trends, Herausforderungen und Lösungen für Werbungtreibende in den Themenfeldern Markenführung, Innovation, Aktivierung und Storytelling?

Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, ist sich sicher: „Radio und Audio boomen. Kein anderes Medium bietet so viele kreative Möglichkeiten und erreicht und begeistert gleichzeitig täglich Millionen von Hörern“, und blickt mit voller Vorfreude auf den Kongresstag. „Auf dem Summit werden wir live erleben, warum Audio die Kommunikationsform der Zukunft und damit perspektivisch unverzichtbar für eine moderne Markenkommunikation ist. Die Bandbreite an neuen und alten Touchpoints eröffnet Werbungtreibenden individuelle Wege für eine erfolgreiche Mediaplanung, eine effektive Markenführung und eine optimale Kundenansprache.“

Alle Teilnehmer können sich auf viele weitere namhafte Referenten und ein erstklassiges Networking freuen. Die Anmeldung zum Kongress ist unter: www.radioadvertisingsummit.de möglich.