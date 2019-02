Polit-Sensation Alexandria Ocasio-Cortez: Wie US-Fluggesellschaft Frontier Airline im Windschatten des Hypes mitfliegt

Von

Das Jahr 2019 ist keine zwei Monate alt – und der Shootingstar der US-Politik steht bereits fest: Alexandria Ocasio-Cortez – kurz AOC. Die New Yorkerin mit puerto-ricanischen Wurzeln ist der maximale Gegenentwurf zu US-Präsident Trump: Sie ist betont links, betont konzernkritisch – und sehr jung.

Tatsächlich ist die erst 29-Jährige mit die jüngste Frau, die je ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde und seitdem die US-Politik im Sturm erobert. Interessanterweise bediente sich Ocasio-Cortez dabei der gleichen Werkzeuge wie der US-Präsident: Social Media. Mit 3 Millionen Followern auf Twitter und 2,4 Millionen Followern auf Instagram zählt die Demokratin zu den am besten präsenten Politikerinnen in den sozialen Medien, die sich perfekt in Szene zu setzen weiß.

Frontier Airline wirbt für seinen Green New Deal

Politisch engagiert sich Alexandria Ocasio-Cortez vehement für den Klimaschutz, für den sie in Form des „Green New Deals“ eine neue Agenda formuliert hat, die ihr über die Politszene Strahlkraft verleiht. Tatsächlich hat auch die werbetreibende Wirtschaft die US-Politsensation für sich entdeckt und versucht, vom AOC-Hype zu profitieren – wie eine amerikanische Fluggesellschaft

In Anspielung auf Ocasio-Cortez‘ Vorhaben, das eine ökologische Wende der Industriegesellschaft zur Erreichung der Klimaschutzziele einfordert, hat die in Denver ansässige Fluglinie Frontier Airline in einer Promotionaktion an Kunden und Interessierte für ihre Variante des ‚Green New Deals‘ geworben.

Frontier Airlines tries to get in on Alexandria Ocasio-Cortez's Green New Deal

Kunden von Frontier Airline könnten, die sich für das Angebot entscheiden, könnten an bestimmten Tagen 75 Prozent sparen. In der Promotionaktion stellt Frontier Airline seinen umweltfreundlichen Benzinverbrauch heraus, der 24 Prozent unter dem Durchschnitt der Luftfahrtindustrie liege, wie das Branchenblatt AdAge berichtet.

Alexandria Ocasio-Cortez ist in Rekordzeit zur Politmarke geworden

Es dürfte nicht die letzte auf Ocasio-Cortez zugeschnittene Marketingaktion sein. „Man mag AOC zustimmen oder nicht, aber ihre Authentizität, ihr Optimismus und ihre meisterhafte Twitter-Nutzung sollte von jedem Markenunternehmen verfolgt werden, das Millennials und Gen Z-Kunden erreichen will“, merkt Markenexperte Steve Dawson auf Twitter an.

You can agree or disagree with @AOC, but her authenticity, optimism and masterful use of Twitter (3 million followers) should be watched closely by any brand seeking Millennial and Gen Z customers

Welche Strahlkraft die Kongressabgeordnete für die Bronx und Queens inzwischen besitzt, machte Anfang der Woche ein Content-Deal deutlich. Streaming-Gigant Netflix zahlte 10 Millionen Dollar für den auf dem Sundance ausgezeichneten Dokumentarfilm „Knock Down the House“, der den Weg von vier jungen demokratischen Kandidatinnen bei den US-Zwischenwahlen nachzeichnet, in erster Linie jedoch den Siegeszug von Ocasio-Cortez. Enorme 10 Millionen Dollar waren Netflix die Filmrechte wert – der höchste je für einen Dokumentarfilm gezahlte Preis.

Dass Ocasio-Cortez mit ihren linken Positionen inzwischen sogar den Nerv bei den mächtigsten Männern der Welt trifft, war in den letzten Tagen zu beobachten. Microsoft-Gründer Bill Gates kritisierte etwa, dass Alexandria Ocasio-Cortez mit ihrem Vorschlag einer Reichensteuer von bis zu 70 Prozent über das Ziele hinausschieße.