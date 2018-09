Om Malik kritisiert: „Steve Jobs hätte das iPhone XS Max nicht zugelassen”

Von Nils Jacobsen

Es ist mit der Namensgebung so eine Sache. Obwohl die Gerüchte im Vorfeld bereits durchgesickert waren, dass Apple sein neues 6,5 Zoll großes OLED-Smartphone iPhone XS Max nennen würde, war der Produktname nach der Keynote eines der meistdiskutierten Themen – und das im ironischen Sinne.

„Apple möchte, dass der Name des neuen iPhones XS Max wie Tennis Match ausgesprochen wird”, stellte der Data-Spezialist Phil Reed von der Universität Manchester via Twitter fest, um dann zu symbolisieren, wie der Name buchstäblich ins Auge ging.

Apple want you to pronounce the new iPhone's name "Xs Max" like "tennis match". Or maybe "ten ess max". I prefer the former. #AppleEvent pic.twitter.com/RH13EViiPf — Phil Reed (@PhilReedData) September 13, 2018

Gleicher Meinung ist auch der viel zitierte Century Capitalist Malik Om. Gegenüber dem Finanzinformationsdienst Bloomberg erklärte Malik, „Steve Jobs hätte ein iPhone XS Max nicht zugelassen”, ohne näher zu spezifizieren, ob er damit nur den Namen oder das gesamte Produkte meint.

„Viel Glas und Glanz, aber nicht die Einfachheit des Marketings und einer ehrlichen Botschaft”

Für Malik steht das Maxi-iPhone aber symbolisch für Apples neue Probleme in der Tim Cook-Ära, in der der Tech-Gigant inzwischen jedem gerecht werden müsse. „Apple ist vielmehr zu einer Mainstream-Marke geworden als zu den Tagen von Steve Jobs, was definitiv Zeichen eines Eine-Billion-Dollar-Unternehmens sind”, findet Malik.

„Wir sehen heute viel Glas und Glanz, aber wir sehen nicht die Einfachheit des Marketings und einer ehrlichen Botschaft. Was heute fehlt, ist die rücksichtslose Bearbeitung der Produkte ebenso wie die vielseitige Vermarktung der Produkte unter Steve Jobs”, sieht der Wagnisfinanzierer Apple vom rechten Weg abgekommen.

Maliks Einschätzung stößt nicht überall auf Zustimmung. „Ich schrecke jedes Mal auf, wenn jemand die Bemerkung ‘Was hätte Steve Jobs getan’, um eine Apple-Entscheidung zu kritisieren”, ist der frühere Analyst und heutige Tech-Blogger Neil Cybart, der den Apple-Newsletter „Above Avalon” betreibt, wenig begeistert vom Vergleich zum früheren Apple-Gründer.

I cringe whenever someone invokes "what would Steve Jobs do" to criticize an Apple decision. pic.twitter.com/aXgVdK0tpU — Neil Cybart (@neilcybart) September 16, 2018