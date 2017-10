Neue Posting-Option: Instagram Stories sollen Facebook dabei helfen, cool zu bleiben

Von

Nicht alle Stories sind bekanntlich gleich erfolgreich. Während das neue Format, das Instagram im August 2016 überraschend eingeführt hatte, bei der Foto-App schnell zum großen Erfolg avancierte, ging Facebooks Snapchat-Kopie, die das weltgrößte Social Network Nutzern vor rund einem halben Jahr in die Mobil-App drückte, bislang unter.

Mehr als 250 Millionen Instagrammer nutzten das neue Stories-Format bereits Ende Juni mindestens einmal am Tag – Instagram konnte damit nach gerade einmal acht Monaten den Storys-Pionier Snapchat überflügeln.

Keine Nutzerzahlen von Facebook Stories bekannt

Wie viele Faceboook-Nutzer das neue Stories-Feature verwenden, ist dagegen auch ein halbes Jahr nach dem Launch ein Geheimnis. Besonders viele dürften es allerdings nicht sein, wenn man die sehr übersichtlichen Kreise – das Stories-Symbol – oberhalb des News Feeds in der Facebook Mobil-App verfolgt.

i have exactly one (1) facebook friend who uses the facebook stories feature. — christina (@chhristinaa) September 6, 2017

Let's be honest here, who uses Facebook stories? — Matt Astbury (@MAstbury7) September 5, 2017

Doch selbst wenn das eigene Angebot floppt, muss sich Konzernchef Zuckerberg noch längst nicht damit abfinden, dass das Stories-Experiment für Facebook gescheitert ist. Wofür gibt es schließlich die immer schneller wachsende Tochter Instagram?

Instagram-Nutzer können ihre Story nun auch bei Facebook posten

Wie schon bei einem Foto-Post im regulären Feed bietet Instagram nun seinen Nutzern auch die Option an, ebenfalls eine Story bei Facebook zu posten, wie TechCrunch berichtet. Die Idee dahinter ist klar: Was bei Instagram wunderbar funktioniert hat, könnte auch Facebook wieder aufwerten.

You can now cross-post Instagram Stories to Facebook Stories https://t.co/gh0zJNVjHu pic.twitter.com/fVLnXgW9Mb — 9to5Mac  (@9to5mac) 5. Oktober 2017

Das weltgrößte Social Network, das erst Ende Juni den Durchbruch durch die 2-Milliarden-Nutzer-Marke feierte, wächst zwar stetig weiter, hat aber zusehend Probleme, jüngere Nutzer anzulocken bzw. zu halten. Wie der Marktforscher eMarketer im August ermittelte, hat sich der Nutzerschwund von Teernagern in den USA weiter beschleunigt.