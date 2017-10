Netflix setzt auf perfektes Marketing: So können Fans mit „Stranger Things“ Kontakt aufnehmen

Von

„Stranger Things 2“ ist zurück und knüpft an die Geschehnisse ein Jahr nach Will Byers Rückkehr an. Die Normalität ist zurück in der Kleinsatdt – doch nur oberflächlich. Irgendwie ist die Dunkelheit zurückgekehrt, die ganz Hawkins zu überziehen droht.

Rufen Sie mal diese Nummer an: 001 888 355 8703

Für die Netflix-Serie von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer wurde auch dieses Mal wieder im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt: Dafür tat sich der Serienanbieter mit der Werbeagentur Donner L.A. zusammen. Diese kreierte ein riesiges Plakat mit den Worten drauf: “Flipping the switch for a brighter tommorow“. Die Plakatwänden stehen in New York und L.A. und weisen auf „Hawkins Power and Light“ hin. Das ist das Unternehmen, unter dessen Deckmantel in Staffel eins der Serie grausame Experimente geschehen sind. Spannend an dieser Marketingidee: Auf dem Plakat steht eine Nummer, die tatsächlich erreichbar ist. So gelangt man direkt zu einer Unternehmenshotline, inklusive eines Menüs, das verschiedene Optionen anbietet. Für Fans natürlich das perfekte Eintauchen in die Welt von „Stranger Things“.

Erste Staffel überholte Kultserien von Netflix

Die Netflix-Serie, eine Hommage an die 80er Jahre und Filme wie „E.T., der Außerirdische“, überholte schon in der ersten Woche nach ihrer Veröffentlichung in den USA „Orange mit der New Black“ als beliebteste digitale Originalserie. In der Kategorie Kunst und Unterhaltung ist „Stranger Things“ nicht nur in den USA, sondern weltweit der meist gesuchte Begriff. Im Gegensatz zu vielen Shows oder Blockbuster-Filmen waren die Marketingmaßnahmen zur ersten Staffel klein, aber effektiv. Die Qualität des Contents, der in den sozialen Medien gespielt wurde, ist heute ein Marketingphänomen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstand schon im Vorfeld eine große Fanbase. Sogar der Horror-Autor Stephen King hatte viel Lob für die Show übrig – und wir alle wissen, wie einflussreich King in der Filmszene ist.

Livestreaming im Vorfeld der ersten Staffel