Nach Zuckerbergs Holocaust-Fauxpas: Facebook beseitigt Fehlinformationen, die zu Gewalt führen

Kara Swisher ist als re/code-Chefin bekannt für ihre harten Fragen und bekannt durch das „Schwitz“-Interview mit Mark Zuckerberg vor acht Jahren. Nun kamen die beiden wieder zusammen, für ihre Podcast-Reihe, in der sich auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bereits äußerte. 82 Minuten dauerte der denkwürdige Podcast, an dessen Ende man sich wieder fragt, ob sich Zuckerberg mit dem Interview einen Gefallen getan hat.

Im Podcast geriet Zuckerberg schnell in die Defensive. „Du hast genug Dinge kaputt gemacht – nun reparier sie“, hält Swisher Zuckerberg das Facebook-Motto „Move fast and break things“ unter die Nase. Zuckerberg versucht sich damit herauszureden, dass Facebook sich schnell vom Motto der Studententage verabschiedet habe und nach dem weniger coolen Anspruch „Move fast with stable infrastructure“ operiere.

The most powerful man in the world sits down w/ @karaswisher #thezuck @Recode Favorite (Swisher) line: “You broke enough things, now fix them” https://t.co/QuPcoY4OMe

Zuckerberg machte weitere kontroverse Äußerungen: So wolle sich der Facebook-Chef weiter nicht anmaßen, die Richtigkeit von Nachrichten zu bewerten, sondern nur etwas gegen ihre Verbreitung auf Facebook tun, wenn sie von Nutzern als „Fake News“ eingestuft würden. „Unser Ansatz mit Falschmeldungen ist nicht, dass wir sagen, man darf nichts Falsches mehr im Internet sagen. Das wäre zu extrem“, erklärt Zuckerberg.

Selbst Holocaust-Leugnungen wolle Zuckerberg nicht löschen, erklärte der Facebook-Chef. Nur im Falle von absichtlicher Fehlinformation, die das Ziel verfolge, Gewalt auszulösen, wolle das weltgrößte Social Network handeln und entsprechende Beiträge entfernen, erklärte Zuckerberg gegenüber Swisher.

Entsprechend kontrovers wurden Zuckerbergs Äußerungen im Social Web diskutiert. Besonders die Weigerung, Posts mit Holocaust-Leugnung zu löschen, schlug hohe Wellen.

So now Mark Zuckerberg is defending Holocaust deniers because they are sincere. https://t.co/IxbFe2Hy9H

Zuckerberg says its an important principle to give InfoWars, which claimed Sandy Hook victims were child actors, a voice on Facebook https://t.co/tQKtl6GTJS pic.twitter.com/aqr079hq7u

If Mark Zuckerberg doesn’t realize Infowars is purposely misleading, harassing and harming people, I implore him to do some research and to listen to this podcast about Alex Jones and the Sandy Hook School shooting: https://t.co/bIMbmwCTuf https://t.co/SekccZ5ymc

Holocaust deniers are malicious, violent, and mean exactly what they say. They deny the genocide of six million Jews and others, including five of my family members.

For Mark Zuckerberg, one of the most powerful men in the world, to cut them slack is despicable.

— marisa kabas (@MarisaKabas) July 18, 2018