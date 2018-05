Nach WPP-Aus im April: Martin Sorrell steht vor Comeback und plant Übernahme von Derriston Capital

Gerade einmal sechs Wochen nach seinem plötzlichen Rücktritt von der WPP-Spitze, steht Martin Sorrell, einer der einflussreichsten britischen Manager, offenbar kurz vor der Übernahme einer neuen Firma: das auf Medizintechnik spezialisierte und börsennotierte Unternehmen Derriston Capital. Dies berichtete Sky News exklusiv am Mittwoch.

Dem Bericht zufolge soll Sorrell dafür bereits das Unternehmen S4 Capital gegründet haben; Derriston soll nach der Übernahme von Sorrell auf diesen Namen umgetauft werden. Der Manager selbst werde angeblich circa 40 Millionen Pfund investieren, 11 Millionen komme von externen Investoren. Mit dem Kapital sollen dann weitere Agenturen übernommen werden. So soll wiederum eine neue Agentur-Holding entstehen. Es wirkt fast so, als ob Sorrell seine WPP-Erfolgsgeschichte noch einmal nachbauen will.

Sorrell hatte WPP, zu der auch die deutsche Agentur Scholz & Friends gehört, vom Einkaufswagen-Hersteller zum weltgrößten Werbekonzern gemacht. Nach einer internen Untersuchung wegen “persönlichen Fehlverhaltens” war Martin Sorrell im April dieses Jahres zurückgetreten. Bei dieser Untersuchung ging es nach Informationen des Wall Street Journal um Missbrauch von Firmenvermögen. Sorrell wies die Vorwürfe entschieden zurück. Die Untersuchung sei inzwischen abgeschlossen, teilte WPP nun mit, nannte aber kein Ergebnis. Dennoch hatte Sorrell sein Amt mit sofortiger Wirkung aufgegeben.

asw-Redaktion