Musik am Arbeitsplatz: Das hört Deutschland bei der Arbeit

73 Prozent lassen sich regelmäßig während der Arbeit beschallen, sei es mit der eigenen Musik oder durch die der Arbeitskollegen. Der gemeinschaftliche Musikgenuss kann allerdings zu Problemen führen, wenn es um die Musikauswahl geht. Das Genre mit der breitesten Akzeptanz am Arbeitsplatz ist demnach für 66 Prozent Popmusik. Darauf folgen Rock (29 Prozent) und World Music (17 Prozent). Klassische Musik landet mit 15 Prozent hinter Hip Hop/R’n’B (16 Prozent) auf Platz fünf. Das ergab eine Studie von LinkedIn und Spotify, die untersucht hat, wie es um den Musikgenuss in deutschen Büros bestellt ist und wie sich Musik auf das Betriebsklima auswirkt.

Top Interpreten: Ed Sheeran vorne weg

Bei der Frage, welche Interpreten am geeignetsten für gemeinsamen Musikgenuss sind und welche gar nicht gehen, ergab sich folgendes Ranking:

Gemäß dem Motto „man hasst sie oder man liebt sie“ ist Helene Fischer zwar auf Platz zwei der Künstler, die man nicht im Büro hören sollte, aber gleichzeitig wählten 17 Prozent der Befragten sie auf Platz 6 der Promis, die gehört werden dürfen.

Musik im Büro – Produktivitäts-Boost oder unnötiger Streitpunkt?

Die Mehrzahl der Befragten schwört auf die leistungssteigernde Wirkung von Musik. 72 Prozent geben an, Musik helfe ihnen, motiviert zu bleiben, 40 Prozent fühlen sich kreativer und bei 34 Prozent hält Musik die Konzentration aufrecht. Daher sind 43 Prozent der Umfrageteilnehmer der Meinung, Musik solle den ganzen Tag laufen und weitere 30 Prozent sagen, dass es ok ist, wenn alle damit einverstanden sind.

Allerdings sind nicht alle der Meinung, Musik sei am Arbeitsplatz angebracht. 18 Prozent halten sie nur zu bestimmten Anlässen wie bei einer Feier oder zum Feierabend für passend und sechs Prozent sind sogar der Meinung, Musik habe am Arbeitsplatz nichts verloren. Ein Viertel aller Befragten finden es unhöflich von Kollegen, wenn sie deren Musik mit anhören müssen.

Die falsche Musik kann also schnell zu Zwist führen: Nur 40 Prozent geben an, bei der Musikauswahl im Büro auch den Geschmack der Kollegen mit einzubeziehen. Und: Vermeintlich schlechter Geschmack kann auch den Gesamteindruck bei den Arbeitskollegen schädigen.

Motivationsplaylist deutscher Arbeitnehmer

Die Umfrage fragte außerdem nach den Liedern, die Arbeitnehmer vor der Arbeit hören würden, um sich auf den Tag vorzubereiten. Die Top 10-Hits sind:

1. Guns N‘Roses – Welcome to the Jungle

2. Toto – Africa

3. Oasis – Wonderwall

4. Imagine Dragons – Radioactive

5. Cro – Easy

6. Lost Frequencies – Are you with me

7. Milky Chance – Stolen Dance

8. OMI – Cheerleader

9. Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son

10. Hozier – Take me to Church

Spotify hat außerdem sämtliche Playlists von deutschen Nutzern, welche im Titel einen Bezug zum Thema Arbeit aufweisen, untersucht – und die meist vertretenen Titel zu einer Top 50-Playlist zusammengeführt.

Zur Studie: Im August 2017 hat Censuswide im Auftrag von LinkedIn und Spotify 1.042 Arbeitnehmer in Deutschland befragt, die zusammen mit Kollegen in einem Büro arbeiten. Die Liste der Interpreten richtet sich nach den Umfrageteilnehmern, während die Spotify-Playlist anhand der Lieder von deutschen Playlists entstand, in denen das Wort „Büro“ vorkommt.